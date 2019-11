Policía boliviana mantiene enfrentamientos con simpatizantes de Evo Morales

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cocaleros bolivianos leales al expresidente Evo Morales dejaron al menos ocho muertos y más de 100 heridos en las últimas horas, dijo a Reuters el defensor del pueblo regional, lo que llevó al exmandatario a denunciar una “masacre”.

Morales renunció bajo presión de la policía y el ejército boliviano el domingo pasado luego de que pruebas de fraude electoral contaminaran su victoria en los comicios del 20 de octubre. Luego huyó a México.

El izquierdista calificó su salida del poder como un “golpe” y denunció crecientes acusaciones de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas.

“Los líderes golpistas masacraron a los pueblos indígenas y humildes por pedir democracia”, dijo Morales en Twitter el viernes por la noche, luego de informes de crecientes muertes.

La violencia en Bolivia se suma a una ola de disturbios en la región, incluso en el vecino Chile, donde las protestas por las desigualdades sociales se descontrolaron y dejaron al menos 20 muertos.

El defensor del pueblo regional de Cochabamba, Nelson Cox, dijo que los registros hospitalarios en la región de Bolisa mostraron que la “gran mayoría” de las muertes y lesiones del viernes por la noche habían sido causadas por heridas de bala. Llamó a la reacción de las fuerzas de seguridad en la región como un “acto de represión”.

“Estamos trabajando con la oficina del defensor del pueblo nacional para realizar autopsias para determinar la causa de la muerte y buscar justicia para estas víctimas”, dijo Cox a Reuters en una entrevista el sábado por la mañana.

Los partidarios continúan abogando por Morales, bloqueando las principales autopistas, cortando oleoductos y lanzando protestas masivas en las calles de La Paz, El Alto y en las regiones de cultivo de coca que durante mucho tiempo le fueron leales.

Aunque la capital política, La Paz, estaba tranquila el sábado por la mañana, los bloqueos de carreteras provocaron pánico en las calles, y muchos se apresuraron a acumular víveres a medida que los suministros bajaban y los precios subían.

El defensor del pueblo nacional de Bolivia dijo el viernes que el total de muertes llegó a 19 desde las elecciones del 20 de octubre, un número que se aceleró durante la última semana.

El incremento de víctimas ha llevado a Morales a adoptar un tono más conciliador con el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez en los últimos días.

Añez dijo a la cadena CNN en Español que el Gobierno de México es cómplice de la violencia que está afectando al país al permitir a Morales realizar declaraciones políticas.

“Por el bien de la democracia, si no quieren que participe, no tengo ningún problema en no participar en las nuevas elecciones”, dijo Morales a Reuters en una entrevista en la Ciudad de México.

El Gobierno interino de Bolivia y sus opositores buscan destrabar la aguda crisis política que sufre la nación andina.