Perú triplicará locales de votación para prevenir covid en próximos comicios

Serán más de 700 instalaciones que se sumarán a los colegios para aumentar el número de mesas de votación y así evitar que se concentren muchos votantes.

Por: 03:50 PM / 25/12/2020

Perú triplicará sus locales de votación para prevenir contagios del coronavirus SARS-CoV-2 durante las próximas elecciones generales previstas para el 11 de abril de 2021, y para ello usará estadios de fútbol, piscinas y plazas de toros, entre otros atípicos centros para sufragar.



En total serán más de 700 instalaciones que se sumarán a los habituales colegios para aumentar el número de mesas de votación y así evitar que se concentren muchos votantes en un mismo punto sin espacio suficiente para conservar la distancia social, informó en un comunicado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).



Entre esos nuevos centros donde se elegirá al próximo presidente y se renovará al Congreso están 70 estadios, incluido el Estadio Nacional de Lima.



También cuatro tradicionales plazas de toros, tres piscinas, un salón parroquial y tres locales de iglesias evangélicas, así como auditorios y bibliotecas municipales, campos feriales, mercados comunales y municipales, parques, salones comunales y villas deportivas.



En estos espacios se procurará que las mesas de votación estén al aire libre en lugar de en ambientes cerrados donde no haya la adecuada ventilación.



En el local de preferencia



Asimismo, desde hace varios años la Onpe permite a los electores elegir en su sitio web el local de votación más cercano para evitar traslados en transporte público.



Esto evita tener que votar en alguno de los centros del distrito al que pertenece la dirección de domicilio registrada en el documento nacional de identidad (DNI), que en muchos casos no está actualizada y obligaba a decenas de miles de peruanos a movilizarse en largos viajes para cumplir con su derecho al voto.



"Al no tener que usarse paraderos ni transporte público, donde suele aglomerarse las personas, se garantizará separación y consecuentemente la salud de todos los actores electorales", enfatizó el jefe de la Onpe, Piero Corvetto.



Vacunas demoradas



Pese a que el Gobierno anunció en noviembre que su objetivo era tener vacunados contra la covid-19 a 24 millones de peruanos para el día de las elecciones, esta meta se ha diluido pronto al conocerse que el Ejecutivo todavía no ha cerrado ningún acuerdo para la adquisición de vacunas.



Hasta ahora Perú sólo tiene garantizadas las 13,2 millones de dosis que recibirá de la iniciativa multilateral Covax, lo que le permitirá inmunizar a 6,6 millones de personas, pero solo se espera que lleguen un número limitado de dosis en el primer trimestre de 2021.



En Perú el derecho al voto es obligatorio, por lo que los electores se exponen a una multa económica si no sufragan en cada proceso electoral.



Para las elecciones generales de 2021 están convocados más de 25 millones de peruanos que deberán escoger para el periodo 2021-2026 a un presidente y dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos.