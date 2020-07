Perú reporta 100.372 casos activos en primer día sin cuarentena nacional

El Ministerio de Salud señaló que el total de casos desde que llegó la pandemia al país, el pasado 6 de marzo, se elevó a 288.477, tras detectarse otros 3.264 en las últimas horas.

Por: EFE 06:35 PM / 01/07/2020

Perú reportó este miércoles 1-J 100.372 casos activos y un total de 9.860 fallecidos por la covid-19, en el primer día de la "nueva normalidad" propuesta por el Gobierno tras el fin de 107 días de cuarentena nacional para enfrentar a la epidemia.



El Ministerio de Salud señaló que el total de casos desde que llegó la pandemia al país, el pasado 6 de marzo, se elevó a 288.477, tras detectarse otros 3.264 en las últimas horas.



Sin embargo, nuevamente los recuperados superaron a los casos diarios, ya que fueron 3.710 para sumar un total de 178.245 personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.



Los fallecidos se elevaron a 9.860, tras el deceso de otras 183 personas, lo que estableció una tasa de mortalidad de 3,42 %.



De esa manera, los casos aún activos en el país, que afronta un lento descenso de la enfermedad en las regiones que fueron más impactadas, incluida Lima, fueron 629 menos que en el informe anterior y se establecieron en 100.372.



Pruebas y hospitalizados



Durante las últimas horas se tomaron 19.983 nuevas pruebas, entre rápidas y moleculares, lo que elevó a 1.699.369 los test para detectar la enfermedad.



Del total de casos activos, 11.108 se encuentran hospitalizados, 59 más que el día anterior, y 1.212 de ellos con ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos (UCI), que recibieron otros 27 ingresos.



Por regiones, Lima se mantuvo como el epicentro de la epidemia, al llegar a un total de 159.403 casos y 4.581 fallecidos, seguida por la región norteña de Piura, con 17.149 casos y 759 decesos.



Regiones sureñas como Moquegua, Tacna, Huancavelica y Apurímac siguen reportando la menor cantidad de casos, al acumular 3.381 infectados y 54 fallecidos, en conjunto.



Nuevo sistema de cuarentena



Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra aseguró que su país ha comenzado "un nuevo sistema de cuarentena", que ahora se aplica de manera "focalizada", al mantenerse totalmente en 7 de las 25 regiones del país y, en las demás, solo para niños hasta 14 años, mayores de 65 años y personas con enfermedades preexistentes.



"La cuarentena no ha terminado, ha cambiado de estrategia. La cuarentena que hasta el día de ayer era general, a partir de ahora es focalizada", remarcó.



Vizcarra dijo que este "es un cambio de estrategia porque muchos ciudadanos pensaban que el 30 de junio acabó la cuarentena y podemos hacer cualquier actividad".



"No, porque el virus continúa en medio de nosotros", enfatizó.



Llegan 400 ventiladores



El gobernante participó en la recepción de 400 ventiladores mecánicos comprados en China y destacó que permitirán incrementar notablemente la capacidad de las UCI del país, ya que la semana pasada también llegaron 250 ventiladores donados por Estados Unidos.



Estas unidades serán distribuidas desde la próxima semana en los hospitales del país, con lo que Perú contará con las 2.000 camas de urgencia que se propuso como meta el Gobierno para julio.



Vizcarra dijo que la pandemia ha demostrado que el sistema de salud peruano no estaba preparado para este tipo de situaciones, por lo que informó que su Gobierno tiene la meta de llegar al próximo año a 5.000 camas UCI en todo el país para "estar preparados para eventos de este tipo o un desastre natural".



Agregó que la compra de los ventiladores mecánicos "no es fácil" porque en la actual situación se tiene que "competir con los requerimientos de todos los países del mundo", por lo cual destacó el trabajo de instituciones como el Ministerio de Salud y de la Cancillería, así el apoyo de las autoridades de China.



Trabajo conjunto por vacunas



El grupo de expertos conformado la semana pasada para conseguir el acceso a la futura vacuna contra la covid-19 sostuvo este miércoles una reunión virtual con el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien saludó que el Ejecutuvo y el sector privado trabajen juntos para conseguir este objetivo.



Zamora dijo que su país "trabaja en diferentes frentes", mediante alianzas con otros países y laboratorios para que puedan hacerse pruebas clínicas en el país, alianzas financieras para comprar la vacuna y el apoyo a las investigaciones que ya se hacen en Perú.



Al respecto, el empresario Carlos Neuhaus, portavoz del grupo de expertos, detalló que se está tratando de conseguir que la vacuna se pruebe en el país para facilitar su uso cuando sea autorizada su comercialización.



Detalló que el proyecto más avanzado es el que desarrollan la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca y consideró que Perú puede ser considerado en la fase final de las pruebas al ser el sexto país con más casos en el mundo.



"La vacuna de Oxford es la más desarrollada, de repente podríamos lograr que un porcentaje de eso venga hacia el Perú. Lamentablemente estamos en una ránking de los 10 más afectados con esta crisis y quizás esto nos da un efecto palanca, una lamentable ventaja", comentó.