Perú reporta 1.512 nuevos casos y 39 muertos en las últimas horas

El presidente Vizcarra pidió en Moquegua que se mantenga la tranquilidad y que no se estigmatice a las personas que tienen la enfermedad.

Por: EFE 04:51 PM / 21/04/2020

Los casos de Covid-19 en Perú se incrementaron en 1.512 y el número de fallecidos subió en 39 durante las últimas horas, mientras el país se acerca al límite de su capacidad para atender a los enfermos graves, a casi un mes y medio del inicio de las medidas de cuarentena y aislamiento social ordenadas por el Gobierno.



El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el total de infectados llegó a 17.837 y los fallecidos a 484, en un contexto en el que las autoridades evalúan las nuevas medidas que se tomarán para intentar frenar el avance de la epidemia e ir reactivando la maquinaria productiva del país.



Este martes 21-A, el presidente Martín Vizcarra no ofreció su rueda de prensa habitual desde el Palacio de Gobierno, ya que visitó la región sureña de Moquegua, de donde es originaria su familia, junto con los ministros de Salud, Víctor Zamora, y Defensa, Walter Martos.



Últimas cifras



El último reporte del Minsa indicó que ya se han tomado 155.724 muestras y que, del total, han dado positivo 17.837, de los cuales 2.419 están hospitalizados, lo que implica un incremento de 737 personas en las últimas horas.



Sin embargo, la cifra de personas en unidades de cuidados intensivos (UCI) llegó a 380, cinco menos que en el anterior reporte (para 535 camas disponibles en el país) y los recuperados se elevaron a 6.982.



Del total de positivos determinados tanto por pruebas rápidas como moleculares, el 62,2 % fueron hombres y el 37,8 % mujeres.



No generar pánico



El presidente Vizcarra pidió en Moquegua que se mantenga la tranquilidad y no se genere "mayor temor o pánico", así como que no se estigmatice a las personas que tienen la enfermedad, que en Moquegua son 41, tres de las cuales están hospitalizadas.



"No hay que estigmatizar a la persona que ya se contagió, hay que verla y ayudarla para que supere la enfermedad y no contagie a los demás", invocó.



Vizcarra dijo que, por ese motivo, su gobierno ha implementado una estrategia para hacer un seguimiento del estado de salud de los contagiados, sus familiares y sus vecinos.



Indicó que llegó a Moquegua para respaldar el trabajo de las autoridades regionales y reunirse con el comando operativo local "que tiene que tomar las decisiones y articular" la estrategia de lucha contra el Covid-19 en coordinación con el comando nacional.



Trabajo con las regiones



El gobernante dijo que la prioridad de su régimen "es poder articular y coordinar acciones conjuntas para combatir de la mejor manera la enfermedad en todo el país", por lo que ya antes también visitó la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador.



"Nuestro propósito es evaluar el plan de acción desarrollado y poder validarlo con el plan operativo a nivel nacional" sostuvo, para luego decir que "las indicaciones son las mismas para todo Perú y se basan en la experiencia de lo que funciona".



Aseguró, en ese sentido, que la "corta experiencia" que se tiene en el combate de la enfermedad permite "tener claridad de lo que se debe o no se debe hacer" y que lo principal es evitar el desplazamiento de las personas y mantener hábitos de higiene y seguridad, como el uso de mascarillas.



"Muchos países manejan la enfermedad sin medidas de cuarentena porque su población es disciplinada y cumple las disposiciones. Si todos cumplimos y respetamos, no necesitaremos otra medida adicional", advirtió.



Nuevas medidas



Vizcarra informó, en ese sentido, que el Ejecutivo ha dado una norma que permite el intercambio de prestaciones entre los diferentes centros sanitarios para mejorar la capacidad de respuesta y atención ante la enfermedad.



"La salud es un servicio público y debe atender a toda la población. Debemos emplear todos los recursos disponibles en beneficio de todos los peruanos", enfatizó.



Informó, además, que si el Gobierno decide la reapertura de algunos sectores productivos a partir de la próxima semana, cuando debe terminar la cuarentena obligatoria, se exigirá que las empresas tengan un control de salud permanente de los trabajadores.



El mandatario señaló, en ese sentido, que la vigencia del estado de emergencia nacional está "en permanente evaluación", pero cualquier decisión que se toma "es fruto de un análisis profesional, estadístico en función de la evolución" de la epidemia.



Sin trabajo y sin dinero

Un sondeo de opinión de la empresa privada Ipsos señaló este martes que la suspensión de las actividades laborales por la emergencia sanitaria ha dejado a cerca de la mitad de los peruanos sin trabajo o sin ingresos económicos.



La encuesta, publicada por el diario El Comercio, detalló que el 42 % de los ciudadanos dice que está sin trabajo o no percibe ingresos y que el sector más afectado es el de menor rango económico, que reúne a gran parte de los trabajadores informales.



En ese sentido, el 89 % de los encuestados afirmó que uno de sus principales problemas es la reducción de sus ingresos económicos, mientras que el 3 % dijo que, a pesar de las restricciones de tránsito, sale a trabajar de manera informal por necesidad.



Solo el 14 % señaló que mantiene sus labores mediante teletrabajo y el 11 % que permanece en su domicilio sin trabajar, pero aún percibe un sueldo, mientras que el 52 % confesó que está "muy preocupado" por la posibilidad de que la situación económica del país se complique en los próximos meses.