Perú mantendrá el toque de queda hasta controlar los contagios de covid-19

El país amplió hasta el 30 de junio la cuarentena, con lo que superará 100 días de confinamiento.

Por AFP 07:00 PM / 26/05/2020

Perú, que registra más de 125.000 casos confirmados de covid-19, evalúa mantener el toque de queda nocturno por tiempo indefinido hasta que desaparezca el riesgo de contagio de esta enfermedad respiratoria entre la población, indicó este martes 26 de mayo el ministro de Defensa.

“Iremos evaluando el desarrollo de la pandemia, pero desde el punto de vista de seguridad mientras esté pendiente y haya personas factibles de ser infectadas, lo más recomendable es que no haya actividades nocturnas donde haya conglomeración de personas”, dijo a periodistas el ministro de Defensa, Walter Martos, durante una inspección en una zona comercial de Lima.

“Por eso, el Gobierno debe tomar las medidas más adecuadas, para que garantice a estas personas que no se contagien y una de estas medidas es guardarse en casa más temprano, de no tener el toque de queda se activarían algunas actividades nocturnas que no son adecuadas en esta pandemia”, explicó.

Perú amplió hasta el 30 de junio la cuarentena, con lo que superará 100 días de confinamiento. La cuarentena empezó el 16 de marzo.

“Todo este año vamos a estar con el problema de los contagios”, acotó el ministro de Defensa antes de subrayar que “esta pandemia no va a acabar en junio”.

El toque de queda es una de las medidas restrictivas que el gobierno extendió también hasta el cierre de junio para mantener encerrada a la población.

Los domingos el toque de queda dura las 24 horas.

Perú registra más de 125.000 casos confirmados de covid-19 y más de 3.700 muertos desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo.