Perú inicia vacunación contra 26 enfermedades y entrega bonos por covid-19

Por: EFE 08:55 PM / 06/11/2020

Perú ha lanzado una campaña de vacunación a escala nacional para prevenir hasta 26 enfermedades, tras un brote de difteria en Lima, mientras que avanza la entrega de bonos familiares para afrontar la crisis económica por la pandemia de la covid-19.







Este sábado 7-N y domingo habrá 5.000 puntos de vacunación en el país para recuperar el tiempo de atraso que tiene el calendario de vacunación anual, postergado este año por la pandemia.







En una rueda de prensa, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, explicó que "si un niño recibió la pentavalente (tétano, difteria, tos convulsiva, hepatitis B e influenza) y sus dosis de refuerzo, ya está protegido, no necesita más".







En el caso de que no haya recibido esas vacunas, sí debe ser inmunizado este fin de semana.







"A los adultos mayores de 60 años se les vacunará contra la influenza y el neumococo, y a las adolescentes contra el cáncer de cuello uterino", agregó Suárez.







La campaña coincide con el "barrido" de vacunación contra la difteria que se ha dispuesto en los distritos de La Victoria y San Martín de Porres, tras la muerte de dos personas con esta enfermedad en las últimas dos semanas en esas localidades.







Rechazan alarma por difteria







Sin embargo, el viceministro señaló que "no hay ninguna razón para generar una alarma nacional, ni es necesario hacer una jornada de vacunación específica para difteria en estos momentos".







Suárez precisó que "no se ha identificado ningún caso adicional al brote familiar" vinculado a la primera víctima, una niña de cinco años que contagi�� a tres familiares, y confió en que la inmunización de 7.000 personas en su distrito contenga el foco en esa jurisdicción de Lima.







La vacunación va dirigida a cualquier residente, peruano o extranjero, que esté dentro de la población de riesgo y acuda a los centros de inmunización, indicó el viceministro.







En forma paralela al brote de difteria, los centros de salud siguen en la atención de los casos de la covid-19, que se han elevado a 914.722 contagios, de los cuales 5.212 están hospitalizados.







Hasta la fecha, 838.265 personas se han recuperado de la enfermedad y recibieron el alta médica, mientras que 34.720 han fallecido a consecuencia del coronavirus.







Avanza entrega de segundo bono







De otro lado, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, resaltó la entrega del segundo Bono Familiar Universal, de 760 soles (211 dólares), para 4,9 millones de hogares en el país que se han visto afectados por la crisis económica provocada por la cuarentena y las medidas de restricción por la pandemia.







"Estamos pensando en el ciudadano, en las familias y en los más vulnerables, y vamos a seguir trabajando. La pandemia ha afectado a todos, pero más a los que menos tienen", declaró Vizcarra durante una visita de trabajo a la región norteña de Cajamarca.







"Por ello, estamos dando ahora el segundo bono universal. Sólo en Cajamarca son 492.000 hogares beneficiados, de los cuales, a la fecha, se han entregado más de 250.000", afirmó el gobernante.







Vizcarra, que enfrentará el lunes un segundo pedido de destitución por parte del Congreso, resaltó que la población peruana es "luchadora y fuerte" en circunstancias de crisis o emergencia.







"Sin una población con estas características, las consecuencias de la pandemia hubieran sido más devastadoras. El peruano no se rinde. Y lo ha demostrado siempre, para enfrentar y erradicar el terrorismo, y ahora para enfrentar una pandemia de la que estamos saliendo juntos", opinó el mandatario.







En esta región, Vizcarra visitó la Villa EsSalud San Ignacio, que tiene infraestructura e instalaciones médicas para atender a pacientes Covid que requieran hospitalización, y la ampliación del Colegio Emblemático Sagrado Corazón de Jesús para recibir a 940 alumnos.&nbs

