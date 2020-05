Perú entra en la "última etapa" del estado de emergencia

Los contagiados en el país ya han superado los 76.000, pero todos los análisis de expertos estatales y privados indican que ya se llegó "al tope" de contagios y comenzará un "lento descenso" del impacto de la epidemia.

Por: EFE 04:45 PM / 13/05/2020

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que su país ha entrado "en la última etapa" del estado de emergencia nacional decretado por la epidemia de Covid-19, a pesar de que este miércoles 13 de mayo se informó de 4.247 nuevos casos detectados, la cifra más alta reportada hasta el momento.



Vizcarra señaló que los contagiados en el país ya han superado los 76.000, pero todos los análisis de expertos estatales y privados indican que ya se llegó "al tope" de contagios y comenzará un "lento descenso" del impacto de la epidemia.



Sostuvo que durante el último mes se ha hecho "un gran esfuerzo" para tomar pruebas a más de medio millón de peruanos y ahora se trabaja en atacar los puntos con alta tasa de contagio, ubicados en mercados populares, filas para atención en los bancos y el transporte público.







NOTICIAS FALSAS



Después de tres días sin hacer una presentación pública, el gobernante rechazó que en redes sociales hayan circulado informaciones falsas que indicaban que estaba enfermo de Covid-19 e incluso internado en una clínica.



Tras asegurar que se encuentra "con mayor convicción y compromiso de trabajar", consideró que esa información falsa sería "una anécdota que se aclara en cinco minutos" de no ser porque "afecta más a la población", por la incertidumbre que produce.



En ese contexto, anunció que la cuarentena que comenzó hace casi dos meses terminará el próximo 24 de mayo, porque su país ha ingresado en la "última del estado de emergencia" sanitaria.



"Tenemos que ratificar todo lo bueno que estamos haciendo, que es bastante, y también ir corrigiendo lo que está mal", acotó antes de reiterar que se debe "incidir en los puntos más críticos" para "en esta etapa final bajar la tasa de contagio a menos de uno".







ESTABILIZAR LAS CIFRAS



Vizcarra dijo que las cifras de la enfermedad en Perú "son muchísimo menores" que en otros países del mundo y ahora las autoridades y la población se deben preocupar en "estabilizarlas".

"Como ya indican los análisis hechos por el gobierno, pero también por investigadores privados e independientes, ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza este nivel lento de descenso, que es lo que habíamos estado esperando", mantuvo.



El gobernante detalló que los 76.306 casos detectados hasta el momento llegan al 13,8 % del total de muestras tomadas y que actualmente hay 6.979 personas hospitalizadas, 806 de ellas con ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos (UCI).



El Ministerio de Salud detalló que en las últimas horas se hicieron 21.133 nuevas pruebas, hasta llegar a un total de 553.302, y se reportaron otros 112 fallecidos, lo que elevó los decesos a 2.169.



Otras 1.000 personas se recuperaron de la enfermedad, con lo que 24.324 contagiados han sido dados de alta en hospitales o terminaron la cuarentena en sus domicilios.







MÁS CAMAS UCI



Además, Vizcarra detalló que ya se han alcanzado las 1.002 camas UCI disponibles en el país, cuando a inicios de marzo pasado estas eran tan solo 100.



Admitió, sin embargo, que en algunas regiones la disponibilidad de esta camas "es de una o de ninguna", ante el aumento de casos graves, y dijo que, por ese motivo, se está trabajando para llevar "una mayor respuesta del Estado" a esos lugares.



Vizcarra agregó que las camas de hospitalización para pacientes con Covid-19, que el 15 de marzo eran 2.000, ahora se han incrementado a 9.905.



En ese sentido, anunció que se ha emitido un decreto "para dar un salto adicional de respuesta hospitalaria" e incrementar en 4.886 las camas de hospitalización y en 232 las de UCI.



"Esa es la meta y ese es el objetivo", remarcó antes de anunciar que también se reabrirá el primer nivel de atención sanitaria, que ofrecen cientos de centros de salud del país que fueron cerrados al inicio de la epidemia y ahora atenderán a los pacientes con síntomas iniciales, para que estos no tengan que llegar a los hospitales.







RESPALDO AL MINISTRO DE SALUD



El gobernante también ratificó su respaldo al ministro de Salud Víctor Mayorga, cuya destitución fue pedida esta semana por los dirigentes del Colegio Médico del Perú (CMP), luego de que declarase que los galenos enfermos por el Covid-19 son iguales que todos los ciudadanos ante la ley.



"Aquí lo que se necesita es unidad entre todos los peruanos, doy fe del gran esfuerzo que está poniendo el ministro de Salud, trabaja incansablemente", dijo Vizcarra.



El mandatario consideró que si se emitió "una frase inoportuna" esta debe dejarse de lado, porque mientras se dan "ese tipo de discusiones el virus sigue avanzando" en el país.



"El virus es el enemigo (...) la etapa más difícil ya la hemos transitado, no nos desunamos en esta etapa", invocó.







ACCIÓN EN MERCADOS



Durante la jornada, como parte de campaña de control y pruebas rápidas que se hacen en el país, representantes de los ministerios de Agricultura, Salud y de Defensa intervinieron en mercados del distrito de Los Olivos, en el norte de Lima, y del Callao.



Esto llevó al cierre temporal de dos de esos establecimientos, tras detectarse que por lo menos el 34 % de los comerciantes están infectados con el Covid-19, aunque sin presentar síntomas.



Además, se informó que el 79 % de las pruebas rápidas realizadas a comerciantes del mercado mayorista de frutas, en el distrito de La Victoria, dieron positivo, por lo que se tomarán medidas sanitarias en el lugar que, sin embargo, no será cerrado para no encarecer los productos, ya que es el principal abastecedor de Lima.