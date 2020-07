Perú acumula 349.500 contagios

El Instituto Nacional de Salud peruano anunció este sábado la finalización del secuenciamiento y análisis de 35 genomas del virus Sars-CoV-2, causante del covid-19.

Por: EFE 07:08 PM / 18/07/2020

Perú, el segundo país de Latinoamérica y el quinto del mundo con más contagios confirmados de covid-19, sumó este sábado 18 de julio 3.963 casos, el mayor registro diario desde que finalizó el confinamiento general y pasó a uno focalizado en siete de sus 25 regiones.



El país andino, que cuenta con cerca de 33 millones de habitantes, acumula así la cifra de 349.500 contagios confirmados, según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa), que suma además 199 nuevos decesos a causa del virus SARS-CoV-2, y eleva su número de víctimas mortales a 12.998.



La cifra de hospitalizaciones, por su parte, descendió de los 12.539 registrados el viernes, a 12.210 reportados este sábado, de los cuales 1.311 se encuentran con ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Sincerar cifras



El posible subregistro de víctimas mortales por la covid-19 sigue siendo un tema de debate en el país, debido a que la cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus no corresponde con el incremento observado en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en comparación con el promedio de años anteriores,



Diversos informes, entre ellos uno del Financial Times, alertan de un posible desfase en los reportes de víctimas mortales de alrededor del 149 %.



El flamante jefe del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reconoció este sábado la existencia de un subregistro en el número de muertos por la covid-19 en el país, y aseguró que ha coordinado con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para hacer un esfuerzo por "sincerar" los números.



"Acá no ha habido un ocultamiento, mala fe, dolo, intención de ocultar la realidad de lo acontecido. Pero, ciertamente, existiendo esta preocupación en la ciudadanía, se van a adoptar medidas de un trabajo técnico", señaló Cateriano en una entrevista con la emisora RPP Noticias.



Secuenciamiento de 35 genomas del virus en Perú



El Instituto Nacional de Salud (INS) peruano anunció este sábado la finalización del secuenciamiento y análisis de 35 genomas del virus Sars-CoV-2, causante de la covid-19, que servirá para el hallazgo de métodos de diagnóstico y el diseño de la vacuna contra esta enfermedad.



Según explicó el INS, este logro científico fue posible luego de un riguroso estudio de la evolución de los brotes generados en el país y sus posibles mutaciones registradas.



Esta información ya se encuentra a disposición de la comunidad científica a través de la página web del INS peruano.