Pepe Mujica dejará la política: Trato de estirar los minutos que me quedan

Por: Agencias 09:17 AM / 28/09/2020

El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica (2010-2015) y quien ocupa un puesto como senador anunció, este domingo 27-S, que dentro de poco dejará su cargo por cuenta de su estado de salud y la edad.

Mujica tiene 85 años y cuando el virus llegó a su país, en abril, se aisló junto con su esposa y también senadora, Lucía Topolansky, en su casa de campo con un letrero en la entrada que avisa de que no pueden “recibir a nadie”.

Este domingo, volvió a salir de su encierro, en medio de la jornada electoral en la que se escogían los gobernantes de 19 departamentos y 125 municipios para el período 2020-2025.

Entonces anunció que dentro de poco dejará su actual curul como senador. Mujica habló con la prensa luego de emitir su sufragio: “Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?”, recoge el sitio web colombiano El Espectador.

El expresidente ya había insinuado su retiro hace unos meses, pero este domingo dijo que quizás lo adelantaba.

"Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”.

Mujica indicó, según registró el diario El País de Uruguay, que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: “Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto”.

Mujica también habló sobre la pospandemia: “Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales”.