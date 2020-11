Partido de Iglesias pide a España normalizar la relación diplomática con Venezuela

Creen que "no es adecuada en este momento" la foto que Pedro Sánchez se tomó con el opositor venezolano Leopoldo López, aunque lo considera "un asunto interno" del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Por: EFE 09:02 AM / 02/11/2020

El diputado de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, pide que el Gobierno español "normalice" las relaciones diplomáticas con Venezuela y cree que "no es adecuada en este momento" la foto que Pedro Sánchez se tomó con el opositor venezolano Leopoldo López, aunque lo considera "un asunto interno" del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).



En una entrevista con Efe, Santiago -considerado muy cercano al líder de Podemos, Pablo Iglesias- responde así a la decisión del Gobierno de no sustituir al embajador en Caracas y de enviar en su lugar a un encargado de negocios, alegando que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron "justas ni transparentes", como sostiene la Unión Europea (UE).



"Todas las elecciones de Venezuela han sido observadas por organismos internacionales, desde la fundación Carter a la OEA o la UE. No ha habido nunca ninguna impugnación, por lo cual para nosotros los resultados son absolutamente válidos y las distintas fuerzas pueden concurrir... Hasta el señor (Juan) Guaidó fue elegido diputado", sostiene Enrique Santiago.



Unidas Podemos forma con el Psoe un gobierno de coalición en España.



El dirigente opositor venezolano Leopolodo López llegó hace una semana a Madrid tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde se encontraba en calidad de "huésped" desde abril de 2019, y salir después de su país de manera "clandestina" a través de la frontera de Colombia.



En España, el político venezolano se reunió, además de con dirigentes de la oposición, con el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, lo que fue posteriormente criticado por el mandatario venezolano, que habló de "subestimación" y "desprecio por la realidad venezolana".



En una rueda de prensa posterior, Leopoldo López dijo que desde "el exilio," trabajará para buscar "la libertad, aliviar la crisis alimentaria y buscar justicia para los asesinatos" cometidos por el "régimen" de Nicolás Maduro.



El diputado de Unidas Podemos, respecto a las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre que España es el epicentro de la conspiración contra su régimen, respondió: "Él sabrá, tendrá motivos para decirlo, imagino".



El líder del PCE espera que "se normalicen" las relaciones diplomáticas con ese país y con toda América Latina, pues tampoco en Bolivia, recuerda, hay en estos momentos embajador. "Creemos que es lo que corresponde", afirma. EFE