Pánico en Nicaragua por primer caso de Covid-19

Se trata de un hombre de 40 años que viajó a Panamá. Se encuentra aislado.

Por: EFE 07:50 PM / 19/03/2020

Un simulacro de terremoto, tsunami, deslizamientos e inundaciones convocado por el Gobierno de Nicaragua para este jueves 19 de marzo fue opacado por un inusual desborde de compras en mercados y supermercados tras detectarse el primer caso de coronavirus Covid-19 en este país.



En el ejercicio multiamenazas participaron principalmente representantes de las instituciones del Estado y estudiantes que asistieron a los colegios públicos, que este jueves registró un ausentismo mayor ante el temor de contagiarse con el coronovirus, según constató Efe.



El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales (Sinapred) esperaba la participación de 1,5 millones de nicaragüenses, sin embargo la mayoría de los ciudadanos optaron por acudir de forma masiva a los supermercados para abastecerse de provisiones, luego de que el Gobierno confirmara el primer caso de Covid-19, la noche del miércoles 18-M.



Mientras ambulancias y camiones de bomberos, con sus sirenas encendidas, alertaban de la ocurrencia de un terremoto de magnitud de 8,2 en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros, frente a las costas de Puerto Sandino, en el Pacífico, los que visitaron los supermercados buscaban, entre empujones y discusiones, ingresar a esos establecimientos.





SIRENAS CAUSARON CONFUSIÓN CON MÁS CASOS DE COVID-19



El codirector del Sinapred, Guillermo González, explicó que este fue el primero de cuatro ejercicios multiamenazas que tienen proyectado realizar este año.



El ejercicio simuló la ocurrencia de un terremoto de magnitud 8,2 en la escala de Richter, seguido de un tsunami en las costas de los departamentos de León y Chinandega (noroeste).



El terremoto a su vez provocó deslizamiento de tierra en laderas de las montañas del centro del país, que se sumaron a inundaciones en el Caribe causadas por un fuerte huracán, que obligó al Gobierno declarar una alerta roja a nivel nacional.



En un barrio de Managua, foco del ejercicio, participaron unas 500 trabajadores del Gobierno, de la Defensa Civil, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Bomberos Unificados.



Las ambulancias, camiones de bomberos o vehículos militares, que participaron en el simulacro causaron confusión en algunas personas, que creyeron que el movimiento extraordinario de automotores con las sirenas encendidas estaba relacionado a nuevos casos de Covid-19.





NICARAGUA NO HA DECRETADO ALERTA NI RESTRICCIONES



El primer caso de COVID-19 en Nicaragua fue anunciado este 18-M, en un hombre de 40 años que llegó hace unos días de Panamá y que se encuentra aislado, pero no en cuarentena, en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 19 hospitales habilitados para atender esta enfermedad.



Hasta ahora Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de alerta o emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases.



Tampoco ha restringido la entrada ni movilidad en el territorio a ningún viajero y ha dicho que no establecerá ningún tipo de cuarentena a los afectados.



A pesar de que el Gobierno ha insistido en no tomar medidas de prevención de la pandemia, solamente de vigilancia, los nicaragüenses han decidido tomar sus propias medidas con base a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).