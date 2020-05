Panamá rebasa los 11.000 casos de covid-19 y las muertes llegan a 310

Hay 6.279 recuperados de la enfermedad. Las defunciones según con el rango de edad siguen concentrándose en las personas que tienen más de 60 años de edad (223).

Por EFE 11:12 PM / 25/05/2020

Panamá rebasó este lunes 25-M los 11.000 casos de contagio por covid-19 desde que se detectara el primero el 9 de marzo pasado, y acumuló 310 defunciones por la enfermedad, dijeron las autoridades de salud panameñas.



El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reportó este lunes 4 muertes más y 257 nuevos casos de la enfermedad, que hacen un total de 310 defunciones y 11.183 contagios confirmados.



Hay hospitalizados 348 pacientes, 281 en sala y 67 en las unidades de cuidados intensivos en todo el país, y 4.246 personas en aislamiento domiciliario, de las cuales 582 están en hoteles que provisionalmente funcionan como hospitales.



Se reportaron 6.279 recuperados de la enfermedad. Las defunciones según con el rango de edad siguen concentrándose en las personas que tienen más de 60 años de edad (223).



En cuanto a las pruebas de detección de contagio por covid-19, a la fecha se han realizado un total de 59.339, 77 % negativas y 23 % positivas, que incluyen primeras y segundas muestras para confirmar o descartar la infección.



Las pruebas por millón de habitantes ascienden a 13.869, con 1.099 efectuadas en las últimas 24 horas.



Las autoridades de salud reconocieron que en los últimos días se ha dado un descuadre en cuanto a las cifras sobre el acumulado de pruebas efectivamente realizadas, lo cual se debió que la estatal Caja de Seguro Social (CSS) no recibió a tiempo un equipo.



A la CSS "no le entregaron el equipo (y los insumos) en el momento que había un compromiso" de suministrar los datos, lo que "trajo una cantidad de exámenes de laboratorio que no se registraron", dijo este lunes a los periodistas la ministra de Salud, Rosario Turner.



"Precisamente con la transparencia que hemos querido manejar esto hemos salido a decir que hay 1.400 que están pendientes de reportar", añadió.



Panamá, el país con más casos y muertes Centroamérica por la pandemia de covid-19, está desde el 25 de marzo en cuarentena indefinida que limita por género y a dos horas diarias la movilidad de la población.



El 13 de mayo dio inicio a la primera de seis fases o bloques de reactivación económica del país -que cerró sus actividades no esenciales en la segunda semana de marzo- con ventas comerciales en línea, servicios técnicos y mecánica de automoción, y pesca.



El segundo bloque, que afectará a la construcción, industria y minería no metálica, y actividades en áreas deportivas y sociales e iglesias, no tiene fecha todavía.