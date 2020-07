Panamá llega a 1.000 muertes por covid-19 y decreta día de "reflexión nacional"

El mandatario Cortizo llamó a la población a que ayuden a combatir el virus, ya que no hay manera de disminuir los casos positivos si los panameños se relajan en las medidas de prevención.

Por: EFE 10:38 PM / 16/07/2020

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaró este viernes 17 de julio "Día de Reflexión Nacional" en conmemoración de las mil personas muertas a las que se llegó con las 18 de las últimas 24 horas por la covid-19 en 129 días de pandemia.







"Mil fallecidos no es una estadística, no podemos verlo así porque cada una de las víctimas, tiene un rostro, una identidad personal, un significado especial" para sus familiares y seres queridos, afirmó Cortizo en una mensaje al país durante el informe de datos sobre el covid por el Ministerio de Salud (Minsa).







En ese sentido, Cortizo dijo que "con el propósito de honrar la existencia truncada de los hijos de nuestra nación que no logramos salvar de las garras de esta enfermedad despiadada, ha decidido declarar el viernes como "Día de Reflexión Nacional".







"Estamos llamados a reflexionar, entender y asumir lo que tengamos que hacer para evitar nuevos contagios que expongan a otros panameños al peligro de la muerte", expresó el gobernante.





Los datos epidemiológicos







El Minsa reportó 18 muertes por la covid-19 y 1.130 casos positivos nuevos, que hacen un total de 1.000 defunciones y 50.373 contagios confirmados de la enfermedad en el país, que tiene un letalidad de 2 %, por debajo del promedio mundial de 4,3 %.







Los hospitalizados suman 1.244, 1.078 en sala general y 166 en las unidades de cuidados intensivos, mientras que 25.842 (51,3 %) se han recuperado.







En aislamiento domiciliario están 21.665 personas, y otras 622 en hoteles que funcionan de manera temporal como hospitales.







Hasta la fecha, desde que se detectó el primer caso el 9 de marzo pasado, se han realizado 177.843 pruebas de detección de contagio por la covid-19, 70 % negativas y 30 % positivas.







Las pruebas por cien mil habitantes ascienden a 4.157, con 3.498 muestras realizadas en las últimas 24 horas, para una positividad de 32 %.







El informe destaca que las muertes según con el rango de edad se siguen concentrando entre personas con más de 60 años, que acumulan 719 del total de 1.000 defunciones.







Médicos del Seguro Social "agotados"





Médicos residentes de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron este jueves un piquete en la entrada del Complejo Hospitalario de esta entidad, en la capital, para denunciar la falta de insumos para los pacientes de covid-19 y de equipo para el personal médico, entre otros reclamos.







Los galenos, que cubren todas las especialidades clínicas, quirúrgicas y urgencias, se quejan de las intensas jornadas de trabajo que los tienen "agotados".







"Han pasado cuatro meses de la pandemia y estamos agotados", dijo a Efe Elsa Rueda, residente de medicina interna del Complejo, tiempo en el que, afirmó, "siento que se ha improvisado y no se ha pensado en las patologías más comunes", y "esa es nuestra preocupación también, ver por los pacientes Covid y no Covid".







Rueda señaló además que "uno de cada cinco residentes se ha infectado por covid".







"Queremos manifestar que hay irregularidades y las queremos dar a mostrar", resaltó la médico residente.







Cortizo, aseguró que se trabaja en la adquisición "permanente" de equipos para la protección del personal sanitario; ventiladores, camas, medicinas; nombramiento de personal; y se gestiona igualmente la compra de la vacuna contra el covid-19, una vez sea aprobada.







El mandatario hizo un llamado a la población a que ayuden a combatir el virus, ya que no hay manera de disminuir los casos positivos si los panameños se relajan en las medidas de prevención.







"El Gobierno hace su parte, pero necesitamos de la disciplina y del esfuerzo de cada uno de los panameños", remarcó.







El mandatario dijo que se han aumentado las pruebas para dar con casos positivos con un promedio de 3.200 diarias, y dijo que Panamá no maquilla ni esconde cifras, "la cantidad de casos que hay son reales y se le comunica al país".