Panamá entra en cuarentena total con 8 muertos por el virus

Por: EFE 09:00 PM / 24/03/2020

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció este martes 24-M la implantación de una cuarentena total en todo el país a causa de la propagación del coronavirus, que deja ya 8 muertos y 443 contagios confirmados en esta nación.



Ese toque de queda regirá a partir de las 5:00 de la mañana de este miércoles con las excepciones que ya tenía la misma medida cuando se limitaba a 12 horas, entre las cinco de la tarde y las cinco de la mañana.



Entre esas excepciones están los sectores sanitario, farmacéutico, alimentos, seguridad pública, servicios de transporte y comunicaciones, prensa, entre otros.



Durante el toque de queda total, los ciudadanos podrán salir de su casa diariamente dos horas para abastecerse de necesidades básicas y mediante un sistema de turnos basado en el número de identificación nacional.



Para frenar el virus, el Gobierno de Panamá ha ido escalonando en las últimas dos semanas las medidas de distanciamiento social, que incluyen el cierre de comercios e industrias de sectores no esenciales, la suspensión de clases y la prohibición de la entrada de extranjeros.



Noventa y ocho csos más en 24 horas



En las últimas 24 horas, dos personas murieron y se confirmaron 98 nuevos casos de Covid-19 para un acumulado de 443 contagios confirmados.



Un total de 64 están hospitalizados, 19 de ellos en cuidados intensivos y estables dentro de su condición, mientras que el resto está en sus casos en aislamiento debido a que presentan síntomas leves, precisaron las autoridades sanitarias.



"Estamos masificando las pruebas", dijo Cortizo, que recalcó que contra el Covid-19 se libra una "guerra prolongada y extensa", con un Gobierno panameño "organizado" y gente en el país que "está entendiendo la magnitud de la pandemia".



En ese sentido, la ministra de Salud, Rosario Turner, agradeció a China por la donación de 5.000 kits para diagnosticar el Covid-19 que ya están en el país.



El Gobierno también anunció este martes que avanza en un 25 % la construcción de un hospital modular con 100 camas para atender a los casos graves del coronavirus, y que también se utilizarán habitaciones de hoteles para aislar a los menos graves.



Ayuda económica



Cortizo aseguró este martes que pesar de la contingencia y de que el presupuesto nacional no es infinito se van a mantener todos los subsidios y los programas de transferencias condicionadas, y pidió a los beneficiarios que "por favor, utilícenlos en los necesarios: comida, medicamento", porque "hay que estirar" la plata.



Anunció rebajas del 50 % y del 30 %, dependiendo del consumo, en la tarifa de la electricidad, una medida que beneficiará "a 9 de cada 10 hogares de Panamá".



"Nadie que no reciba ingreso producto del coronavirus va a perder su casa", dijo Cortizo, que aseguró que la banca está flexible y pidió a los deudores ir a los bancos para acordar nuevas condiciones de pagos.



El Gobierno avanza además en la organización del programa Panamá Solidario, que en un primer tramo prevé 50 millones de dólares para entregar a personas afectadas por las medidas para frenar el Covid-19.



Este plan de ayuda social se va a desarrollar "casa por casa, no queremos aglomeraciones", dijo Cortizo, que aseguró que su Gobierno seguirá además "avanzado en el pago de cuentas pendientes" a los proveedores.