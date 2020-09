Panamá ensaya pruebas de detección de covid-19 menos molestas que hisopados

Los test fueron aplicados en un sector de la capital panameña y verificados por el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, como parte de un estudio para tantear la efectividad de la toma de muestras de saliva.

Por: EFE 05:02 PM / 27/09/2020

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), que lidera en Centroamérica las investigaciones sobre el covid-19, realizó este domingo 27-S las primeras pruebas de detección a través de la saliva que son consideradas menos molestas que los hisopados.



Los test fueron aplicados en un sector de la capital panameña y verificados por el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, José Miguel Pascale, como parte de un estudio para tantear la efectividad de la toma de muestras de saliva.



"Estamos realizando una investigación con la idea de probar la efectividad del uso de saliva, ya sea para PRC o como prueba de antígeno", dijo a Pascale a los periodistas durante la toma de muestras.



El experto explicó que "la idea es tener un tipo de muestras que sean menos invasiva y más cómoda para la persona, no tan traumática" como pudiera ser a través de hisopados.



Este mecanismo "sencillo" permite a la persona dar saliva "varias veces, incluso en una semana", y no le molesta ni le incomoda, dijo el galeno.



Destacó que "el hisopado molesta un poco, pero la saliva es algo muy sencillo, entonces queremos ver la utilidad" que pueda tener".



Pascale señaló que esta modalidad de test por la saliva empezó a ser practicada en una universidad en Estados Unidos, según publicó una revista, lo cual ha despertado "mucho interés general".



Aseguró que ya son "varios lugares (y centros de investigación científica) que estamos haciendo el mismo estudio, la misma prueba a ver cómo nos ayuda, cuán eficiente es, cuál es el valor pronóstico para determinar así que una persona está infectada o no, y realmente eso es lo que queremos. Si nos sirve, la implementamos".



Panamá fue el primer país en Centroamérica y tercero en América Latina en realizar investigaciones científicas con respecto al nuevo coronavirus covid-19, que hasta ahora ha dejado 110.108 contagios confirmados y 2.323 decesos en el país centroamericano en seis meses de pandemia.



Esta labor fue liderada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, a través de sus científicos en virología y genómica que descubrieron la trazabilidad (ruta) completa del virus desde China, pasando España hasta llegar a Panamá.