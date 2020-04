Panamá acumula 95 muertes por Covid-19 y 3.574 contagios

Hay 336 personas hospitalizadas, de ellas 230 en sala y 106 en UCI, mientras que 3.071 pacientes están en aislamiento domiciliario.

Por: EFE 10:24 PM / 14/04/2020

Panamá sumó una muerte más por la enfermedad del Covid-19 para llegar a 95 defunciones, y registró 102 nuevos casos que elevaron a 3.574 los contagios confirmados, informaron este martes las autoridades de salud panameñas.



Hay 336 personas hospitalizadas, de ellas 230 en sala y 106 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 3.071 pacientes están en aislamiento domiciliarios, de los que 792 se encuentran en hoteles que funcionan de forma temporal como hospitales.



Con base en una nueva metodología de categorización, los recuperados suman ya 1.881, de los que 72 se han recuperado epidemiológicamente -se les ha sometido a varios test del COVID-19- y 1.809 clínicamente -ya no presentan síntomas de la enfermedad y han culminado la cuarentena-, precisaron las autoridades.



Se han efectuado hasta el momento un total de 16.053 pruebas, 486 en las últimas 24 horas, de las cuales 12.309 resultaron negativas, un 76,7 %, y positivas un 23,3 %, dijo la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno.



La funcionaria indicó que las muertes se siguen concentrando en personas de entre 60 y 79 años, con 59 defunciones.



Presidente Cortizo expresa un "cauto optimismo"



El mandatario panameño, Laurentino Cortizo, dijo este martes que la cuarentena nacional indefinida vigente desde el 25 de marzo "está dando resultados" y que es necesario mantenerla sin bajar la guardia porque vienen "semanas difíciles".



"No estamos cerca de controlar este virus de la muerte", afirmó Cortizo, y pidió al grupo minoritario de la población que insiste en salir a las calles sin justificación: "déjense de estar rompiendo la cuarentena ... no están jugando vivo, están jugando muerto".



El gobernante sostuvo que la cuarentena indefinida comenzará a levantarse en una fecha aún no definida, de forma gradual y en atención a una serie de requisitos que incluyen resultados de pruebas serológicas.



Ese sentido reiteró que el Ejecutivo ha movilizado fondos multilaterales por 1.300 millones de dólares, recabado 2.500 millones en los mercados de deuda y está reprogramando el presupuesto nacional para financiar planes de ayuda social y de impuso a la micro y pequeña empresa, agro y obras de infraestructura pública que generan empleos una vez superada la crisis.



"Siento un cauto optimismo (...) esto es paso a paso", expresó Cortizo al pedirle paciencia a la población, especialmente a aquellos que son objeto de los programas sociales de emergencia.



En los últimos días se han dado protestas aisladas en algunos sectores populares del área metropolitana para exigir que lleguen allí los equipos que reparten casa por casa bonos de 80 dólares mensuales y bolsas de alimentos.



"Cójanlo con calma, que va a llegar (la ayuda estatal) pero no se pongan a estar bloqueando calle. Eso no es inteligente porque se demora más", dijo el presidente, que destacó lo complicado de la logística para hacer llegar la ayuda a los 1,3 millones de personas a nivel nacional objetivo del llamado Plan Panamá Solidario.



La cuarentena indefinida, que se ha ido endureciendo paulatinamente, se sumó a una serie de medidas de distanciamiento social que mantienen cerrados desde mediados de marzo pasado los comercios e industrias no esenciales y las escuelas.



Hay un sector que puede movilizarse con salvoconductos porque trabaja en sectores básicos que permanecen activos, como salud, alimentación, transporte, comunicaciones, entre otros, y el Gobierno promueve el teletrabajo.