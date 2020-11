OPS: América sumó 1,5 millones de casos de covid-19 en una semana

Llamó la atención sobre la situación en Canadá, donde los contagios están aumentando, especialmente entre las personas de la tercera edad y las comunidades indígenas; mientras que en Centroamérica, Panamá registró la cifra semanal más alta desde el principio de la pandemia.

Por: EFE 10:47 AM / 26/11/2020

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles 25-N que el continente americano registró en la última semana 1,5 millones de casos nuevos de la covid-19, que consideró la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia.



"Desde la última conferencia de prensa la semana pasada, más de 1,5 millones de casos fueron reportados en las Américas, el número semanal más elevado desde el inicio de la pandemia", afirmó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, al intervenir en una sesión informativa virtual.



Según el experto, la región ya suma "más de 25 millones de casos y de más de 700.000 fallecimientos".



"Y aun cuando el factor clave ha sido un aumento rápido en el número de infectados en Estados Unidos, los casos continúan acelerándose en algunos países en Norte, Centro y Sudamérica como parte de un mosaico de diferentes patrones epidemiológicos que estamos viendo", indicó.



En particular, Barbosa llamó la atención sobre la situación en Canadá, donde los contagios están aumentando, especialmente entre las personas de la tercera edad y las comunidades indígenas; mientras que en Centroamérica, Panamá registró la cifra semanal más alta desde el principio de la pandemia.



Sobre Centroamérica, expresó su "preocupación" ante la posibilidad de que se produzcan brotes en esa zona debido a las condiciones de hacinamiento en los refugios creados tras el paso de los huracanes Eta e Iota.



De igual forma, aludió al panorama en la isla caribeña de Santa Lucía, donde se ha detectado un brote en la tripulación de un barco; y del repunte de los contagios de Uruguay y Brasil, en Sudamérica.



Moderación en la temporada navideña



El funcionario de la OPS se refirió igualmente a la temporada navideña que se avecina.



"En las Américas, las fiestas anuncian algunas de las tradiciones que más atesoramos. Nuestros pueblos y ciudades cobran vida con decoraciones, las comunidades se congregan para conmemorar las celebraciones religiosas y generaciones de familias se unen para dar gracias", admitió Barbosa, quien apuntó que muchos están sopesando decisiones difíciles sobre ver a amigos, reunirse con parientes o viajar para encontrarse con sus seres queridos.



"En primer lugar, debemos recordar una verdad muy importante -apuntó el subdirector de la OPS-: durante una pandemia, no hay nada que se parezca a una temporada navideña de fiestas libres de riesgos".



En ese contexto, relató que las comunidades "están lidiando con opciones sobre cómo celebrar procesiones religiosas, mercados de festividades, así como celebraciones en la iglesia".



"La OPS y la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomiendan que aquellos países que tienen una transmisión generalizada del virus deben considerar seriamente posponer o reducir todas estas aglomeraciones. Este no es el momento", sostuvo.



Mientras que para el caso de pequeñas reuniones, que consideró igualmente "riesgosas" ya que congregan a personas de diferentes edades, pidió llevar mascarillas, limitar el número de participantes y optar por áreas bien ventiladas.



Covax, una alterativa para acceder a vacunas



Sobre las recientes informaciones acerca de vacunas contra la covid-19, Barbosa indicó que Covax Facility, una alianza global de la OMS a la que se han unido varios países para facilitar la distribución equitativa de las futuras dosis contra el virus, es un mecanismo "novedoso".



En ese contexto, indicó que Covax reúne una "canasta de productores" con la intención de que los países puedan "tener la mejor combinación" de una vacuna "muy eficaz y segura con una vacuna que sea accesible por el precio de las dosis" y que sea adecuada a las características de la cadena de frío de cada territorio.



El funcionario aseguró que la OPS y Unicef hicieron "la primera llamada pública" de productores para la licitación y anticipó que en diciembre próximo esperan tener "las primeras propuestas de todos los productores" que serán presentadas a los países participantes.