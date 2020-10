ONU urge a asegurar una cobertura sanitaria universal en todo el mundo

Naciones Unidas define "cobertura sanitaria universal" como aquellas situaciones en las que todos los individuos y comunidades reciben los servicios de salud que necesitan sin incurrir en "dificultades económicas indebidas".

Por: EFE 11:20 AM / 07/10/2020

La ONU urgió este miércoles 7-O a todos los países a garantizar una cobertura sanitaria universal y asequible para sus ciudadanos, subrayando que este tipo de modelo se está mostrando clave durante la pandemia del coronavirus.



"La salud es un derecho humano fundamental y una cobertura sanitaria universal es una herramienta clave para lograr salud para todos", señaló la organización en un informe.



Naciones Unidas define "cobertura sanitaria universal" como aquellas situaciones en las que todos los individuos y comunidades reciben los servicios de salud que necesitan sin incurrir en "dificultades económicas indebidas".



La organización calcula que al menos la mitad de la población mundial no tiene cubiertos a día de hoy todos los servicios esenciales de salud que requiere, mientras que más de 800 millones de personas gastan al menos el 10% de su presupuesto familiar en sanidad.



"Todos debemos extraer arduas enseñanzas de esta crisis. Una de ellas es que no invertir lo suficiente en salud puede tener un efecto devastador en las sociedades y las economías", señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un video para presentar el documento.



Según Guterres, el covid-19 "ha demostrado que la cobertura sanitaria universal, unos sistemas de salud pública robustos y la preparación para emergencias son fundamentales para las comunidades, las economías y todas las personas".



"La cobertura sanitaria universal no es gratis, pero cuesta poco en comparación con la alternativa", insistió.



Según Naciones Unidas, la pandemia ha hecho evidentes "enormes brechas" en materia de protección social y sanitaria, que son "uno de los motivos por los que el covid-19 ha causado tanto dolor y sufrimiento".



En su informe, la ONU ofrece una serie de recomendaciones, empezando por medidas inmediatas en respuesta al covid-19, que incluyen un refuerzo de las medidas de salud pública para frenar la transmisión o garantizar acceso universal a pruebas, cuarentenas y seguimiento de contactos.



Al mismo tiempo, la organización insiste una vez más en la importancia de que se pongan a disposición de todo el mudo los nuevos y futuros tratamientos y vacunas contra el coronavirus y que se protejan otros servicios de salud esenciales que se han visto muy afectados por la emergencia.



Para lograr una verdadera cobertura universal, la ONU llama a invertir en partes clave del sistema de salud y a suspender los pagos que correspondan a pacientes de covid-19 o por otros servicios básicos.