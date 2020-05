ONU pide más protección para mayores ante Covid-19: "Nadie es prescindible"

"Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida y la salud que el resto", recalcó Guterres en un mensaje en video, en el que recordó que la tasa de mortalidad del Covid-19 en gente de más de 80 años es cinco veces la media a nivel global.

Por: EFE 04:49 PM / 01/05/2020

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este viernes 1-M más protección ante el coronavirus para las personas mayores, el grupo de edad más golpeado por la pandemia, y subrayó que "nadie, joven o viejo, es prescindible".







Según el diplomático portugués, la pandemia está creando un "miedo y sufrimiento incalculables" entre las personas mayores y no sólo por la realidad sanitaria más inmediata, sino también por el riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento.







Guterres, que tiene 71 años, subrayó que el asunto le toca directamente: "como una persona mayor yo mismo, con responsabilidad para una madre aún mayor, estoy profundamente preocupado por la pandemia a nivel personal y por sus efectos en nuestras comunidades y sociedades".







El jefe de Naciones Unidas presentó este viernes un informe de 16 páginas con propuestas en este ámbito, que reclaman que las difíciles decisiones médicas que tienen que tomarse actualmente respeten siempre los derechos humanos y la dignidad y que piden buscar fórmulas para mejorar el apoyo social y lograr que, pese al confinamiento, los ancianos no queden aislados.







Además, la ONU subraya la necesidad de que todas las medidas sociales, económicas y humanitarias tengan en cuenta a los ciudadanos de más edad y que no se les trate como invisibles o incapaces.







"Para superar juntos esta pandemia necesitamos aumentar la solidaridad global y nacional y las contribuciones de todos los miembros de la sociedad, incluidos los mayores", insistió.







El número de casos de Covid-19 en todo el planeta confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ascendió a 3,17 millones, mientras que los fallecidos sobrepasan los 224.000.