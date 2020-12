OMS convoca a europeos para fijar estrategia contra el covid-19

Varios países europeos han clausurado sus fronteras a viajeros procedentes de Reino Unido de forma provisional por la cepa.

Por: EFE 08:53 AM / 22/12/2020

La Oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a sus integrantes a una reunión destinada a analizar estrategias de testeo, reducción de transmisión y comunicación sobre la cepa de coronavirus que ha surgido en el Reino Unido.



Mientras, los diferentes países europeos prosiguen sus políticas de restricciones a dos días de la Nochebuena y estudian si ha llegado a sus territorios la variante del coronavirus detectada en el Reino Unido hace unos días.



OMS Europa



"Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta tener mejor información. Las cadenas de abastecimiento de productos esenciales y los viajes esenciales deberían seguir siendo posibles", señaló en su cuenta de Twitter el director de la OMS-Europa, Hans Kluge, quien no reveló fecha para la reunión con los socios continentales.



Varios países europeos han clausurado sus fronteras a viajeros procedentes de Reino Unido de forma provisional por la cepa, que parece transmitirse "de forma más fácil", aunque su gravedad todavía no está clara, según Kluge.



Biontech/Pfizer



La empresa alemana BioNTech está "muy confiada" en que su vacuna contra la covid-19, desarrollada junto a Pfizer y cuya comercialización fue autorizada este lunes por la Agencia Europea del Medicamento sea efectiva también contra la variante del coronavirus detectada en Reino Unido y considera que técnicamente podría rediseñarla en seis semanas para adaptarla.



"Como científico nunca se es optimista, sino que se piensa en probabilidades y la probabilidad de que nuestra vacuna sea efectiva también contra esta nueva mutación es muy elevada", dijo hoy el cofundador de BioNtech, Ugur Sahin. Independientemente de los resultados señaló que "lo bonito de la tecnología mRNA" en la que se basa su vacuna es que realmente permite "rediseñar" una con gran rapidez, lo que significa que "técnicamente se podría desarrollar una nueva vacuna en unas seis semanas".



Alemania



Alemania registró 19.528 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, unos 5.000 más que hace una semana, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 731, lo que supone 231 más que el pasado martes. Según datos del Instituto Robert Koch de virología actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.530.180, con 27.006 muertos.



Bélgica



Bélgica arrancará su campaña de vacunación el próximo lunes 28 de diciembre, y empezará por cuatro residencias de ancianos situadas cada una de ellas en una localidad diferente.



Los casos confirmados de coronavirus volvieron a aumentar hoy en Bélgica, hasta un 10 %, y llegaron a una media diaria de 2.529 casos en la última semana. En el conjunto del país la incidencia acumulada es de 294 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de reproducción del 0,98 %. Las autoridades sanitarias belgas confirmaron ayer que también han encontrado en el país la nueva variante del virus localizada en el Reino Unido.



Reino Unido



Científicos británicos investigan si la nueva variante del coronavirus se extiende más fácilmente entre los niños, aunque no hay evidencias de que esta cepa, hallada en el Reino Unido, suponga un problema de salud para los menores. Esta posibilidad es investigada por los expertos del llamado grupo asesor de Amenazas de Nuevos y Emergentes Virus después de que los primeros análisis apuntasen a que la nueva variante parece propagarse con mayor rapidez que la original. De confirmarse, esto explicaría el importante incremento de los casos de la covid-19 en Inglaterra, añaden.



Wendy Barclay, integrante del grupo asesor, señaló que es posible que los niños sean igual de susceptibles al virus que los adultos y, dado que interactúan mucho entre ellos, "uno espera ver más niños infectados". Hasta ahora los científicos del Gobierno habían insistido en que el coronavirus no tiene mayor efecto en los escolares, pero, si la nueva cepa es susceptible en los menores, tendría un impacto a la hora de decidir si reabren las escuelas en enero en el Reino Unido.



Italia



Una enfermera de Roma será la primera que en Italia recibirá la vacuna contra el coronavirus el 27 de diciembre, fecha simbólica del inicio de la campaña de vacunación que comenzará oficialmente a mediados de enero. Ese día se producirá la entrega en Italia de las primeras 9.750 dosis de vacuna. Las furgonetas de Pfizer saldrán de Bélgica el 24 de diciembre y el Ejército estará en la frontera para recibir las dosis que se llevarán a Roma al día siguiente. Serán sobre todo el personal médico y de enfermería quienes recibirán estas primeras dosis.



Portugal



Portugal ultima los preparativos para la campaña de vacunación contra la covid y prevé que en el mes de enero puedan estar vacunadas en torno al 75 % de las personas mayores que están en las residencias del país. Portugal, que ayer registró 57 muertos (el dato más bajo desde hace 5 semanas) y 2.099 positivos (el más bajo desde hace dos meses), tiene como objetivo lograr la inmunidad de rebaño en los meses de verano, cuando entre el 60 y el 70 % de la población esté vacunada. El 27 de diciembre comenzará la vacunación. Los primeros en recibirla serán los profesionales sanitarios de cinco centros hospitalarios.