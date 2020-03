OMS aconseja a gente en cuarentena: Coman saludable y hagan ejercicio

Pidió no fumar. "Escuchen música, lean un libro, jueguen algo e intenten no ver o escuchar demasiadas noticias si esto les provoca ansiedad", recomendó.

Por: EFE 03:00 PM / 20/03/2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este 20 de marzo a los millones de personas en Europa, Latinoamérica o China que están en cuarentena o bajo medidas de confinamiento parcial a causa del coronavirus que no descuiden su salud física y mental, y ser creativos para mantenerse en forma.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la vida de todos ha sido afectada de forma dramática y que en este combate que libra el mundo contra el Covid-19, la salud del cuerpo y la mente no sólo ayudará a cada uno a superar estos tiempos difíciles, sino a vencer el coronavirus si se resulta infectado.



"Coman de forma saludable, lo que ayuda al sistema inmunitario a funcionar adecuadamente", dijo como primer consejo.



Enseguida, enumeró una serie de principios que todos deberían tener en cuenta: limitar el consumo de alcohol, evitar bebidas azucaradas, hacer ejercicio y no fumar porque esto aumenta el peligro de padecer de enfermedades graves si se contrae el coronavirus.



A los que están obligados a trabajar desde sus casas, Tedros les recordó los beneficios se salir a dar una vuelta (si las medida impuestas en el país lo permiten), pero en cualquier caso mantener una distancia de un metro a más con las personas que se encuentre en la salida.



Asimismo, recordó que no hay que estar sentado en la misma posición por demasiado tiempo y que hay que levantarse para hacer una pausa de 3 minutos cada 30 minutos.



Para aquellos que están en países donde se ha declarado la cuarentena, la OMS les recomendó buscar ejercicios en internet, escuchar música y subir y bajar escaleras a pie.



En cuanto a la salud mental, Tedros dijo que es normal sentirse "estresado, confuso y temeroso" durante este periodo, pero hablar con gente que uno conoce, confiar y ayudar a otros que lo necesitan puede ayudar.



"Escuchen música, lean un libro, jueguen algo e intenten no ver o escuchar demasiadas noticias si esto les provoca ansiedad", recomendó.

Asimismo, el director de la OMS enfatizó la gran importancia que tiene contar con fuentes veraces de información y dijo que su organización pondrá en funcionamiento un sistema de alertas, que incluirá las informaciones más recientes sobre el COVID-19 y funcionará a través de Facebook y Whatspp.Por ahora ha empezado a funcionar en inglés, pero Tedros prometió que la próxima semana estará disponible en varios idiomas.Para agregarse al grupo en Whastapp hay que enviar el mensaje "hi" (hola) al siguiente número: 0041798931892.