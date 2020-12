OMS: Los pobres pueden ser “pisoteados” en estampida por la vacuna

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ratificó que la vacuna del covid-19 debe ser un bien público.

Por: AFP 12:30 PM / 04/12/2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes 4 de diciembre que los pobres corren el riesgo de ser “pisoteados” en la estampida de los países ricos por una vacuna contra el covid-19, y afirmó que éstas deben ser un bien público.

En una cumbre virtual de la ONU sobre la pandemia de coronavirus, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el mundo está viendo “la luz al final del túnel” en la crisis del covid que lleva ya casi un año.

“Pero déjenme ser claro. Simplemente no podemos aceptar un mundo en el cual los pobres y quienes están marginados son pisoteados por los ricos y poderosos en la estampida por la vacuna”, dijo Tedros.

“Esta es una crisis mundial y las soluciones deben ser compartidas de manera equitativa como bienes públicos mundiales. No como materias primas privadas que amplíen las desigualdades y se convierten en una razón más por las cuales algunas personas son dejadas atrás”, afirmó.

También advirtió que el mundo tiene muchos otros desafíos. “No hay una vacuna contra la pobreza, no hay una vacuna contra el hambre. No hay una vacuna contra la desigualdad. No hay una vacuna contra el cambio climático”, enumeró.

Gran Bretaña se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una vacuna para el covid-19, y se espera que pronto le sigan Estados Unidos y otros países con campañas de vacunación masivas.

La OMS ha creado la plataforma Covax para garantizar una distribución equitativa de la vacuna en el mundo.

Estados Unidos se resiste y no forma parte de ella. El presidente Donald Trump ha atacado a Tedros y anunció que el país saldrá de la OMS, aunque el presidente electo Joe Biden ya dijo que eso no será así.

Tedros, un doctor y diplomático etíope, alabó a los países por suministrar vacunas, tests y tratamientos gratis para el covid-19, pero cuestionó por qué no hay esfuerzos similares con otras enfermedades ya existentes como el cáncer, la tuberculosis o el VIH/SIDA, o para necesidades como los cuidados maternales.

“La pandemia solo ha subrayado por qué la cobertura de salud universal es tan importante”, dijo.