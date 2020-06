OMS: Hay más de 100 casos en rebrote de coronavirus en Pekín

El brote fue reportado por la autoridades la semana pasada, tras 50 días sin que la capital china informara de ningún caso de coronavirus.

Por: EFE 02:05 PM / 15/06/2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este lunes 15 de junio que más de cien casos se han confirmado en China en relación con el nuevo brote de coronavirus en el principal mercado mayorista de alimentos de Pekín.







"Incluso en los países que han demostrado capacidad de suprimir la transmisión, todos deben permanecer alertas ante un posible resurgimiento", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.







El origen y el alcance de este brote se están investigando, dijo el responsable de la OMS, aunque ha trascendido que el virus fue detectado en una tabla de cortar pescado utilizada por un vendedor de salmón importado en el mercado de Xinfadi.







A una pregunta sobre si habría que introducir pruebas para todos los bienes importados, el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, dijo que tenía "reticencias" a creer que todos los embalajes tendrían que probarse de forma sistemática.







"Hay que estudiar qué es lo que ha sucedido en este caso, no me parece que sea la hipótesis principal", indicó.







En una conferencia de prensa virtual, Ryan precisó que la OMS tiene un equipo en China, que incluye a expertos en epidemiología que trabajan a diario en colaboración con sus contrapartes chinas.







La responsable de la célula técnica para la gestión de la pandemia en la OMS, María Von Kerkhove, dijo que, aunque muchos países hayan conseguido reducir la transmisión del virus, "todos tienen que estar muy preparados" para afrontar un nuevo brote como el que se ha detectado en China.







Sostuvo que en un caso así lo primordial es poder identificar los casos, rastrear sus contactos y aislarlos, y que todo esto se haga rápidamente.







"Todos los brotes preocupan, por pequeños que sean. Cada caso de COVID-19 tiene que ser seguido, pero los brotes son específicos y los grupos donde se producen son importantes porque tenemos que entender qué es lo que ha hecho que (los casos) se agrupen", agregó la experta.







La OMS espera ahora que las autoridades chinas publiquen la secuencia genética del virus que circula en el brote del mercado de Xinfadi.







Ryan dijo que si se comprueba que se trata de la cepa más común que se está transmitiendo en Europa, esto puede reflejar una transmisión "humano a humano" "más que cualquier otra hipótesis".







"Hay más de 400 secuencias genéticas disponibles, pero con más de 7 millones de casos en todo el mundo, es importante seguir conociendo las secuencias que circulan en todo el mundo para entender bien estos virus", explicó Von Kerkhove.







Un epidemiólogo chino ha dicho a la prensa de su país que una investigación preliminar de la secuencia del genoma muestra que el virus habría sido importado de Europa.







En otro pasaje de esta comparecencia, Tedros confirmó que Estados Unidos todavía es miembro de la OMS, al iniciarse la semana en la que se cumplen los 30 días que el presidente, Donald Trump, dio como plazo para retirar a su país de esta organización, a la que anteriormente decidió retirarle los fondos.







Al comentar la situación de Brasil, Ryan dijo que, así como Latinoamérica ha sido el "punto candente" de la epidemia en las últimas semanas, desde hace algunos días hay otros países donde los casos también están aumentando fuertemente, como en el sur de Asia, Europa oriental y Asia central.







"Brasil no puede ser señalado con el dedo, por ejemplo también hay aumentos importantes de casos en México y Chile", recordó.