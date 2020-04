OMS: la vacuna contra el coronavirus tiene que estar disponible para todos

"No podemos hacer distinciones entre los que pueden pagarla y los que no", afirmó el director general de la organización.

Por: AFP / Agencias 12:42 PM / 06/04/2020

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio este lunes 6-A su apoyo expreso a la iniciativa patrocinada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, para garantizar el libre acceso a los fármacos y vacunas que se desarrollen contra el COVID-19.



"Apoyamos esta propuesta, y estamos trabajando con Costa Rica para ultimar sus detalles", subrayó Tedros en una rueda de prensa, tras afirmar que el organismo "está comprometido a garantizar que en cuanto las medicinas y vacunas sean desarrolladas, puedan compartirse en igualdad por todos los países".

"La vacuna contra el coronavirus tiene que estar disponible para todos. No podemos hacer distinciones entre los que pueden pagarla y los que no", afirmó el funcionario, según la cuenta oficial en twitter de la oficina de prensa de la ONU @NoticiasONU.



El presidente costarricense envió esta propuesta en una carta también firmada por su ministro de Salud, Daniel Salas, y remitida al director general de la OMS el pasado 23 de marzo.



La iniciativa costarricense pedía la creación de un banco de información sobre test de diagnóstico del Covid-19, fármacos, vacunas y otras tecnologías, "con libre acceso o licencias en términos razonables y asequibles".



"Los países más pobres y las economías frágiles corren el peligro de sufrir la peor parte de esta pandemia, y dejar a cualquiera sin proteger no hará sino prolongar esta crisis sanitaria, dañando aún más la economía", recalcó Tedros.



Condenó declaraciones racistas de científicos

En su comparecencia ante los medios desde Ginebra, el director de la OMS condenó las "declaraciones racistas" de científicos que pretenden que África sea un "terreno de pruebas" para la vacuna.

"Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", afirmó Ghebreyesus, también ex ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía.

"La herencia de la mentalidad colonial debe terminar", agregó, respondiendo a la pregunta de un periodista nigeriano.

El responsable no mencionó específicamente a qué científicos se refería, pero recientemente estalló una viva polémica en Francia y en África por una conversación que mantuvieron un investigador del Instituto francés de Investigación Médica (Inserm) y un jefe de servicio de un hospital de París en la cadena LCI.

En la secuencia, Camille Locht, director de investigación en el Inserm, en Lille (norte de Francia), estaba siendo interrogado acerca de los estudios realizados para encontrar una vacuna contra la Covid-19.

En el plató, Jean-Paul Mira, jefe de los servicios de medicina intensiva y reanimación del hospital Cochin de París le preguntó: "si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida? ¿Qué opina?".

A lo que el científico le respondió: "Tiene usted razón (...) estamos pensando, de forma paralela, sobre un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia".

Las declaraciones causaron tal controversia que ambos pidieron disculpas, y fueron condenadas por asociaciones y por el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.