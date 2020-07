Nuevo récord diario de casos en México con 7.615

México es el decimocuarto país con más muertes de covid-19 en proporción a su población al registrar cerca de 300 fallecidos por cada millón de habitantes.

Por: EFE 07:54 PM / 18/07/2020

El Gobierno mexicano informó este sábado 18 de julio de un nuevo récord en el registro diario de casos de covid-19 al confirmar 7.615 nuevos contagios, con lo que totaliza 338.913.



Además, la Secretaría (ministerio) de Salud (SSa) confirmó 578 nuevas muertes vinculadas con la pandemia, por lo que acumula 38.888 defunciones, al consolidarse como el cuarto país con más fallecidos y el séptimo con más contagios, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.



El récord previo de nuevos contagios ocurrió apenas la semana pasada, el 9 de julio, cuando México registró un aumento de 7.280 casos.



Los funcionarios de la SSa han argumentado que existe un desfase temporal en la confirmación de casos, por lo que estos datos no significan que los contagios hayan ocurrido en las últimas 24 horas.



Por otro lado, al considerar los pacientes que aún son sospechosos, México tiene un total de 380.469 casos estimados, de los que 52.771, el 14 %, son activos porque han presentado síntomas en las últimas dos semanas, según José Luis Alomía, director general de Epidemiología.



Pese al panorama, el alto funcionario mexicano destacó como "buena noticia" la existencia de 213.006 personas recuperadas.



"Algo que veíamos también positivo, desde que iniciamos con este tipo de gráficas, era la tendencia descendente que han presentado las defunciones ya desde la semana 24 y pues estamos cerrando prácticamente esta semana con un -16 %", aseveró Alomía.



El epidemiólogo detalló que la ocupación hospitalaria a escala nacional es del 45 %, por lo que quedan 16.319 camas generales disponibles.



Los estados de México que están en la zona de riesgo son el sureño Tabasco con una ocupación del 81 %, el norteño Nuevo León con un 76 %, y el occidental Nayarit con el 71 %.



En tanto, la ocupación de camas intensivas es del 38 % a nivel nacional, con Nuevo León y Tabasco también a la cabeza con casi dos de cada tres ventiladores ocupados.



Alomía reiteró que para la próxima semana, la trigésima de la epidemia de coronavirus en el país, 18 de los 32 estados mexican os están en rojo o nivel máximo de riesgo, y los otros 14 en naranja o nivel alto, según el semáforo federal.



"En los colores naranja no es que haya una apertura ya de las actividades o que puedan regresar a realizarlas como se hacían antes, no, hay cierta apertura de actividades, pero estas están controladas", advirtió.



Además, es uno de los 10 países donde el coronavirus tiene mayor letalidad con un índice del 11,47 % de defunciones sobre el total de contagios.