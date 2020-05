Nuevo récord de contagios por Covid-19 en Argentina con 316 casos

Hasta el momento, totaliza 6.879 casos y ha lamentado 329 muertes por coronavirus en el país, y en las últimas 24 horas se produjeron diez decesos más por la enfermedad.

Por: EFE 08:11 PM / 13/05/2020

Argentina tuvo este miércoles 13 de mayo un nuevo récord de contagios por coronavirus, al igual que en tres de los últimos cuatro días, y registró 316 nuevos casos, para que el total llegue a 6.879 desde que comenzó la pandemia, informaron fuentes oficiales.



El Ministerio de Salud reportó en su informe vespertino que 178 de ellos fueron en la ciudad de Buenos Aires mientras que 96 los contabilizó la provincia de Buenos Aires, por lo que ambas conforman el principal foco de contagio por Covid-19, con 2.465 y 2.332 contagios en total, respectivamente.



Es la primera vez que el país detecta más de 300 casos del virus en un solo día.



Hasta el momento, Argentina ha lamentado 329 muertes por coronavirus en el país, y en las últimas 24 horas se produjeron diez decesos más por la enfermedad: cinco de los fallecidos residían en la ciudad de Buenos Aires, cuatro eran de la provincia de Buenos Aires, y el restante residía en Chaco (norte)



Se trataba de cinco hombres y cinco mujeres con edades entre los 40 y los 82 años.



Del total de los casos producidos hasta el momento, el 13,6 % son importados, el 45,2 % son contactos estrechos de casos confirmados, el 29,6 % son producto de la circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



De los casos producidos este miércoles, la tercera provincia que más registró fue Chaco (norte), con 18, y es también la tercera que más afectados totales tiene, con 504.



Hay dos provincias argentinas que no han registrado casos de coronavirus -Formosa y Catamarca, en el norte ambas-, y seis más que presentan menos de 15 contagios.



El número de altas otorgadas tras superar el coronavirus es de 2.266.





SUBUTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD, SEGÚN EL GOBIERNO



El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, afirmó este miércoles 13-M que el sistema sanitario del país está "subutilizado" porque la gente con patologías diferentes al coronavirus "está con miedo" y "a veces no concurre o concurre tardíamente" a los centros de salud.



"La población está con miedo y ese es el factor central por el cual no concurre a veces o concurre tardíamente y eso no es bueno. El sistema de salud está subutilizado, tenemos más de la mitad de las camas de la unidad de cuidados intensivos vacías", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.



La ocupación de camas de cuidados intensivos en todo el país "no llega a la mitad", y en cuanto a las camas generales están "al 42 % o 43 %", lo que puede tener consecuencias negativas a futuro.