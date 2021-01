Nueva York confirma un caso de la nueva cepa británica

"Un individuo del condado de Saratoga, en Nueva York, ha dado positivo de este cepa", agregó el gobernador Cuomo, quien señaló sin embargo que la persona no ha viajado recientemente.

Por: EFE 06:22 PM / 04/01/2021

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó este lunes 4-E la presencia de la nueva cepa británica del coronavirus, que fue detectada en un residente del condado de Saratoga, en la zona central del estado.



"El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso de la variante del Reino Unido (B.1.1.7) del virus que causa la covid", anunció Cuomo en la red social Twitter.



"Un individuo del condado de Saratoga, en Nueva York, ha dado positivo de este cepa", agregó el gobernador, quien señaló sin embargo que la persona no ha viajado recientemente.



Se trata del cuarto estado de EE UU que detecta la presencia de la cepa, considerada más contagiosa, después de California, Florida y Colorado.



Pese a que se transmite con mayor facilidad, los expertos han señalado que no parece más virulenta, y que se cree que la vacuna desarrollada por las farmacéuticas también será efectiva contra esta variante.



"No hace que la gente esté más enferma ni causa más muertes", explicó este domingo en declaraciones a los medios el epidemiólogo jefe de EE UU, Anthony Fauci.



"No parece evadir la protección que tendrías de los anticuerpos que inducen las vacunas que en la actualidad estamos usando", agregó Fauci en referencia a la información que han recibido de los científicos del Reino Unido, y que señaló aun tienen que confirmar expertos estadounidenses.



Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con 20,7 millones de casos confirmados y más de 352.000 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.