07:30 AM

07:30 AM / 11/11/2019

“No se equivoquen”, advierte Maduro a adversarios al condenar “golpe de Estado” en Bolivia

AFP

AFP

“No se equivoquen”, advirtió a sus adversarios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al condenar lo que denunció como un “golpe de Estado” en Bolivia, después de que Evo Morales renunciara este domingo luego de tres semanas de protestas contra su cuestionada reelección.

“Le digo a la derecha fascista venezolana: nos conocen, no se equivoquen, no se equivoquen, no saquen cálculos falsos con nosotros”, expresó Maduro vía telefónica durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en respaldo a Morales, uno de los mayores aliados del mandatario venezolano.

Maduro ha enfrentado masivas oleadas de manifestaciones opositoras, que han dejado más de 200 muertos desde 2014.

“Es un golpe de Estado, no se puede andar con medias tintas (...) ¡Golpe de Estado en Bolivia! ¡Golpe de Estado contra Evo Morales con la OEA clavando la puñalada!”, clamó Maduro.

Una misión electoral de la Organización de Estados Americanos detectó “irregularidades” en las votaciones del 20 de octubre pasado en Bolivia, en las que el dirigente indígena fue proclamado ganador en primera vuelta, desatándose las movilizaciones que acabaron con su dimisión.

Antes de la llamada de Maduro, el Psuv convocó para el próximo sábado en Caracas una marcha en apoyo al dirigente boliviano, así como otras actividades en días previos.

“El pueblo chavista comienza a partir de este momento una gran jornada de movilización”, aseguró Diosdado Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, a nombre del partido.

El líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, había convocado previamente a protestas para el sábado entrante.

Guaidó y la oposición acusan a Maduro de haberse reelegido de manera fraudulenta en 2018.

En un comunicado formal difundido por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno de Venezuela repudió “categóricamente” un “grotesco golpe de Estado” y exigió “respetar la integridad física y la vida” de “los servidores públicos que están siendo acosados, incluyendo al presidente Evo Morales”.