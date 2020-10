"No le tengan miedo al covid": Trump, listo para salir del hospital

Dijo que saldrá del centro médico Walter Reed a las 6:30 pm de este lunes 5-O. Agregó que se siente mejor que hace 20 años.

Por: Agencias 02:46 PM / 05/10/2020

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia este lunes 5-O que se siente mejor y dejará el Centro Médico Walter Reed, pasadas las 6:00 pm de este mismo día. En esas instalaciones pasó el fin de semana recibiendo tratamiento por el coronavirus.

En Twitter señaló: "Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a COVID. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”.

Trump y su esposa Melania fueron diagnosticados con covid-19 la madrugada del viernes 2 de octubre.

Este domingo, el equipo médico reconoció que había sufrido dos 'bajas' de oxígeno en la sangre tuvo.

El Presidente no ha dejado de tuitear, ni de subir videos a sus redes, desde que fue hospitalizado. La noche de este mismo domingo 4-O dijo sobre la enfermedad: "Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre el covid. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de leer libros. Lo he aprendido y entendido".

El equipo de galenos que lo trata había informado la mañana del domingo que Trump podría ser dado de alta este lunes.