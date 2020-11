Niño latino que perdió a padres por el covid en EE UU recibe apoyo internacional

En su cumpleaños, el pequeño Raiden pidió, como su único deseo, "que sus padres ya no fueran ángeles”, relató su abuela materna.

Por: EFE 04:04 PM / 28/11/2020

Raiden González, el niño hispano de 5 años de San Antonio, Texas, que perdió a ambos padres a causa del coronavirus, ha recibido apoyo de todo el mundo, y este sábado 28-N está cerca de completar los 170.000 dólares en donaciones.







El pequeño perdió en un lapso de cuatro meses a sus padres, Adán González III, de 33 años, y Mariah Salinas, de 29 años, por causas relacionadas con el covid-19.







La última en fallecer fue Mariah, quien sucumbió a la enfermedad el pasado 6 de octubre. La madre de Raiden murió 24 horas después de que fuera trasladada al hospital por los severos síntomas que padecía.







Rozie Salinas, madre de Mariah, achaca en parte la rapidez del deceso al deteriorado estado de ánimo de su hija tras la muerte de su esposo Adán, el pasado 26 de junio.







"Quizás fue la tristeza por haber perdido a su marido; ella se encontraba muy deprimida”, dijo a Efe Salinas, quien ahora tiene la custodia de Raiden.







La trágica historia de la familia llegó a los titulares estadounidenses, donde se promovió una cuenta de colaboración para ayudar a la abuela y el niño.







Desde octubre pasado, cuando se conformó la cuenta en la plataforma GoFundMe, el menor ha recibido mensajes de apoyo y donaciones de lugares tan lejanos como Irlanda, Reino Unido e Italia.







El niño cumplió el pasado domingo 5 años, y su único deseo era que "que sus padres ya no fueran ángeles”, relató Salinas.







Para este sábado la cuenta acumulaba 169.255 dólares en donaciones de más de 3.700 personas.







La recolecta tenía una meta de reunir 25.000 dólares para ayudar a Salinas, de 47 años, quien vive sola con su nieto, a pagar el funeral de su hija, y tener un poco de dinero para sobrellevar la tragedia, y ver como criará a su nieto.







Estados Unidos enfrenta un significativo aumento en los casos diarios de coronavirus. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el país ya acumuló 13.155.569, y 265.394 fallecimientos relacionados con esta enfermedad.







Texas es el estado con mayor número de casos con 1.207.243, seguido de California con 1.185.576 positivos, según el conteo de la universidad.







En medio de su dolor, Salinas ha recomendado no bajar la guardia y "tomar en serio la enfermedad".







"Tomen precauciones, usen tapabocas, lávense las manos seguido, no vayan a fiestas, bares y clubes. Uno nunca sabe dónde va a estar la enfermedad", insistió la abuela del pequeño.