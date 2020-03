Nicaragua tiene 4 casos confirmados, uno fallecido y 15 sospechosos

Dos enfermos son un hombre, de 72 años, y una mujer, de 52 años, que regresaron de EE UU.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que los dos nuevos casos son un hombre, de 72 años, y una mujer, de 52 años, que regresaron recién a Nicaragua procedente de Estados Unidos.



El septuagenario, que padece de enfermedades crónicas, se encuentra en estado crítico, y la mujer en estado estable, indicó Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega.



Hasta ahora Nicaragua reportaba dos casos positivos importados: el primero ya está asintomático, y el otro fallecido por esta causa, dijo antes el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, al leer un comunicado ante medios oficiales.



Los cuatro casos contabilizados al día de hoy incluyen al enfermo fallecido, un nicaragüense que "presentaba múltiples fragilidades de salud asociadas a su condición de portador del virus de VIH" y que murió el jueves a las 18:05 horas (0.05 GMT de este viernes), de acuerdo con el Minsa.







Por otro lado, el secretario general del Minsa indicó que se han realizado pruebas a personas que lo ameritaban y todas han dado resultados negativos a coronavirus, aunque no precisó la cantidad.



El Gobierno no ha precisado el número de pruebas que ha realizado hasta ahora y la última cifra ofrecida, el pasado lunes, la fijó en 200.



Un grupo de expertos de Nicaragua, que anunció la conformación del Comité Científico Multidisciplinario para atender la epidemia del coronavirus, le recomendó este viernes al Gobierno ser transparente con la información sobre la enfermedad.



Los científicos hicieron la recomendación al Ejecutivo horas después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se retractara de una información en la que reportaba 6 casos de Covid-19 en Nicaragua, dos más que las dos que reconocen las autoridades.



Descartan transmisión comunitaria



Por otro lado, las autoridades sanitarias aseguraron que continúan 15 personas en observación y se encuentran "en buenas condiciones".



"Los contactos de los dos casos positivos se encuentran en seguimiento de acuerdo al protocolo de nuestro país", sostuvo el funcionario.



Las autoridades sanitarias nicaragüenses descartan por el momento que exista transmisión comunitaria de Covid-19 en el país, ya que todos los dos casos diagnosticados viajaron al extranjero antes de ingresar al territorio nacional.



Ni alerta ni restricciones



A diferencia del resto de países de Centroamérica, Nicaragua no ha decretado ningún tipo de alerta o emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases.



Tampoco ha restringido la entrada ni movilidad en el territorio a ningún viajero y ha dicho que no establecerá ningún tipo de cuarentena a los afectados.



Los nicaragüenses han decidido actuar por su cuenta con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque consideran que el Gobierno no ha tomado medidas de prevención ante la pandemia, solamente de vigilancia.