NY ordena detener boda del nieto de un rabino: creen que hay 10 mil invitados

Por: EFE 06:34 PM / 17/10/2020

El Departamento de Salud de Nueva York emitió una orden para detener una boda jasídica prevista para este lunes del nieto de un rabino, que podría reunir hasta a 10.000 invitados, ante la preocupación de la propagación del covid-19.







La boda se llevaría a cabo en el vecindario de Williamsburg en Brooklyn, -donde hay una gran comunidad judía ortodoxa- y aunque esa área no figura entre las "zonas rojas" donde han habido brotes del virus en ese condado, se emitió una orden prohibiendo la reunión masiva, según trascendió en una conferencia de prensa este sábado del gobernador Andrew Cuomo.







La investigación realizada por el estado, tras conocer los planes de la boda, es que hasta 10.000 personas podrían asistir al evento, tras lo que el director del Departamento de Salud del estado, Howard Zucker, firmó una orden que prohíbe la reunión porque sobrepasa los límites permitidos ante la pandemia.







La Oficina del Alguacil de la ciudad entregó la orden el viernes.







"La ciudad lo sabe, hicimos esto con ellos y estoy seguro que estarán vigilantes", indicó el gobernador.







"Puedes casarte pero no puedes tener miles de personas en tu boda. Obtienes el mismo resultado al final del día", argumentó el demócrata.







Ciertas zonas de Brooklyn, en especial en varias áreas de mayoría judía ortodoxa, ha habido repunte de casos en septiembre y el Ayuntamiento amenazó con recuperar las medidas de confinamiento si la situación no se frenaba.







También hubo nuevos casos en el condado de Queens y en otras áreas fuera de la ciudad donde los ortodoxos son muy numerosos, como en los condados de Rockland y Orange, pero esta comunidad se negó a cumplir con las órdenes del estado y ha realizando protestas masivas en las calles de Brooklyn.







La pasada semana miles de ortodoxos se reunieron en el condado de Rockland, sin mascarilla ni distanciamiento social y las autoridades creen que podrían ser responsables de un nuevo aumento en las tasas de infección en esa zona.







El jueves la tasa de pruebas positivas fue del 11,26 % frente al 8,40 % del día anterior.







Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.040.922 casos confirmados y la de 218.455 fallecidos por el coronavirus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.