Murió por coronavirus el dirigente palestino Saeb Erakat

Tras presentar condolencias, la UE indicó que su fallecimiento supone "una gran pérdida para el proceso de paz en Medio Oriente".

Por: AFP 12:19 PM / 10/11/2020

Saeb Erakat, una de las caras más conocidas internacionalmente de la causa palestina, murió este martes 1 de noviembre a los 65 años, días después de haber dado positivo por coronavirus, dejando a los palestinos huérfanos de un "gran combatiente" por la paz.

Erakat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), sufría fibrosis pulmonar y se había sometido a un trasplante de pulmón. Había sido internado en estado muy grave en el hospital israelí Hadassah de Jerusalén el 18 de octubre.

Sus restos fueron trasladados hacia un hospital de Ramala, ciudad de Cisjordania ocupada donde una ceremonia militar será organizada el miércoles 11-N por la mañana. Erakat será luego enterrado en Jericó, en el valle del Jordán donde vivía.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, calificó su muerte de "inmensa pérdida" de un "gran combatiente" para los palestinos.

"La partida de un hermano, de un amigo, de un gran luchador (...) Es una inmensa pérdida para Palestina y para los palestinos. Estamos profundamente tristes", dijo Abas en un comunicado.

El hospital israelí de Jerusalén había recibido a Erakat, a petición de las autoridades palestinas, y calificó desde el principio su cuadro médico de "desafío", debido a sus problemas pulmonares.

"Llegó en un estado grave, necesitaba asistencia respiratoria y mucho oxígeno", dijo el hospital.

Negociaciones de paz

En un corto mensaje publicado en Twitter, el departamento de Estado estadounidense presentó sus condolencias. "Nuestro pensamiento y oraciones con su familia en estos tiempos difíciles".

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó en un comunicado su "tristeza", y afirmó que la desaparición de Erakat supone "una gran pérdida para el pueblo palestino y para el proceso de paz en Medio Oriente".

La exnegociadora israelí Tzipi Livni presentó su condolencias "a los palestinos y a la familia" de Erakat. "Saeb dedicó su vida a su pueblo. Estando enfermo, me escribió: 'no he terminado aquello para lo que había nacido'", relató Livni en Twitter.

Su fallecimiento generó también mensajes de condolencias del emisario de la ONU para Medio Oriente, así como de Egipto, Alemania y del movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza.

Erakat, conocido como "Doctor Saeb", fue uno de los rostros palestinos más conocidos internacionalmente por haber participado en las negociaciones de paz en los últimos 30 años.

Vivía en la ciudad palestina de Jericó, en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Era uno de los más cercanos colaboradores de Abas y a menudo se le presentó como uno de sus potenciales sucesores.

Erakat había criticado la reciente normalización de las relaciones entre Israel y varios países árabes, ya que fueron pactos que no esperaron un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.