Murió en Puerto Rico una mujer con coronavirus tras dar a luz

Estamos evaluando este lamentable caso porque aparenta ser una muerte por covid-19, dijo la Secretaría de Salud.

Por: EFE / Foto Archvo 12:45 PM / 21/07/2020

Una mujer de 24 años que tenía coronavirus murió después de dar a luz, según informó este martes 21-J a través de un comunicado el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González.



El comunicado indica que la muerte ocurrió el pasado domingo, en un Hospital de Manatí, municipio de la costa norte de la isla caribeña.



"Estamos evaluando este lamentable caso porque aparenta ser una muerte por covid-19. No queremos adjudicarlo a covid-19 oficialmente, estamos esperando el análisis del Instituto de Ciencias Forenses", señaló el funcionario, tras destacar que el caso de la mujer no figura dentro de las 81 muertes confirmadas, que reportó el Departamento este martes.



El informe del Departamento de Salud de este martes no reportó muertes por covid-19, mientras que se registraron 235 casos confirmados y 252 casos probables adicionales.



Sin fatalidades adicionales, el total de muertes confirmadas permanece en 81 y las probables suman 99, por lo que el total de decesos es 180.



El total de los resultados de casos confirmados de COVID-19 es 4.255, el cual fue ajustado al sumar nueve casos con fecha de toma de muestra del 1 de julio.



De ese total, 2.168 son mujeres y 2.087 hombres.



Los casos reportados son aquellos que tienen una prueba PCR positiva, con fecha de toma de muestra del 8 al 17 de julio.



De otra parte, se registraron 252 casos probables adicionales, con fecha de toma de muestra que comprende del 7 al 18 de julio de 2020.



En este apartado, el total es 8.685, tras ser ajustado, al restar 17 casos que tuvieron una prueba molecular positiva, posteriormente, y se sumaron a los casos registrados como parte de este informe.



Los casos probables se dividen en 4.714 mujeres y 3.971 hombres.



Los ajustes en totales se realizan como parte de un esfuerzo del Departamento de Salud, entidades y laboratorios clínicos para asegurar que toda muestra realizada para covid-19 sea registrada en el Bio Portal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma, concluye el comunicado.