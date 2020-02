Murió en Nuevo Orleáns mujer atropellada en desfile Mardi Gras

El accidente involucró a la carroza alegórica 21, informó en conferencia de prensa el superintendente de la policía, Shaun Ferguson.

Por: AP 02:55 PM / 20/02/2020

Nueva Orleáns se encontraba de luto este jueves 20-F por la muerte de una mujer que fue atropellada por una carroza alegórica en un desfile previo al Mardi Gras. La policía todavía investiga el accidente, informó el vocero Juan Barnes.

La mujer aparentemente intentó cruzar entre dos secciones de la carroza, se tropezó con el gancho que unía las partes y fue atropellada, según indicaron testigos a los medios.

El incidente sucedió la noche del miércoles durante el desfile de Mystic Krewe of Nyx, un grupo de Carnaval formado solo por mujeres que fue “establecido para unir a mujeres de diferentes entornos para diversión, amistad y la alegría de la temporada de Mardi Gras”, según su sitio web.

“En una noche tan alegre, esto es obviamente un incidente trágico”, dijo la capitana de Nyx, Julie Lea, en un comunicado. “A nombre de todo Krewe of Nyx, junto con la ciudad de Nueva Orleáns, ofrecemos nuestro más sincero pésame a la familia y amigos del individuo involucrado”.

El accidente involucró a la carroza alegórica 21, informó en conferencia de prensa el superintendente de la policía de Nueva Orleáns Shaun Ferguson. De momento no se dio a conocer la identidad de la mujer.

El desfile fue clausurado temprano y el resto de las carrozas alegóricas fueron desviadas de su ruta. Fue “lo correcto”, dijo la alcaldesa de Nueva Orleáns, LaToya Cantrell, a la prensa cerca del lugar del accidente.

La gente dejó flores, cuentas, velas y otros artículos en un memorial improvisado el jueves en la esquina cerca del lugar del incidente, reportó el periódico The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Mardi Gras es el 25 de febrero, pero todos los años la celebración de Martes Gordo es precedida por una semana o más de desfiles y fiestas.