Muertes por covid-19 en México superan los decesos por cáncer del 2019

Por: EFE 12:12 PM / 29/10/2020

Las muertes por covid-19 en México superan ya los decesos por cáncer (tumores malignos) que se registraron en 2019 en el país, de acuerdo con las cifras reportadas este jueves 29-O por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).







De acuerdo con el organismo, el año pasado se registraron 88.680 fallecimientos por cáncer en México, mientras que este año tan solo el covid-19 ha cobrado ya la vida 90.309 mexicanos.







En total, durante 2019 se registraron 747.784 muertes, de acuerdo con los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público.







El número de fallecimientos se incrementó ligeramente respecto al 2018 cuando se registraron 722.611, mientras que la tendencia de género se mantuvo igual al registrar 56,4 % de muertes en hombres y 43,5 % en mujeres ambos años.







Por grupos de edad, la mayor proporción de defunciones se concentra en las personas de 65 años y más (420.661, equivalentes al 56,3 %).







Del total de las defunciones, el 88 % (663.902) se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud.







Las tres causas principales tanto en hombres y mujeres son enfermedades del corazón (156.041), la diabetes mellitus (104.354) y los tumores malignos/ cáncer (88.680).







Mientras que el 11,2 % de las muertes (83.882) se debieron a causas externas: accidentes (33.524), homicidios (36.661), suicidios (7.223) y eventos de intención no determinada (6.376).







Estos últimos se caracterizan porque el certificado manifiesta carecer de elementos para clasificar la defunción en alguna de las categorías previas.







Para estas cuatro últimas causas de muerte, se observa una mayor proporción en hombres, representando 76,8 % de los accidentes, 88,7 % de los homicidios, 81,8 % de los suicidios y 81,3 % de eventos de intención no determinada.







El Inegi destacó que de las 6.376 defunciones que corresponden a eventos de intención no determinada, 16,5 % tuvo como medio de agresión un arma de fuego, o un arma blanca.







También subrayó que los homicidios son la quinta causa de muerte en la población en general (36.661) y la cuarta causa de muerte en hombres (32.530).







La cifra de este delito tuvo una baja de 24 casos respecto a 2018 cuando se registraron 36.685 víctimas de homicidio, de los que 32.765 fueron hombres.







Ciudad de México con más muertes







En tanto, las regiones con la mayor tasas de defunción por cada 10.000 habitantes -según residencia habitual- fueron la Ciudad de México, con 70, y los estados de Veracruz y de Morelos, ambas con 67.







En contraste, los estados que reportaron las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 44, Baja California Sur con 45 y Aguascalientes con 48.