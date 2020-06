Muerte de joven a manos de la Policía estremece de nuevo a México

El adolescente fue confundido con un delincuente por agentes municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, quienes dispararon contra él y sus 3 acompañantes, ocasionando que el joven perdiera la vida y uno más quedara lesionado de gravedad.

Por: EFE 01:54 PM / 11/06/2020

La muerte de un joven de 16 años a manos de la policía de un municipio del sureño estado de Oaxaca volvió este jueves 11-J a estremecer a México apenas unos días después de que se diera a conocer el asesinato por parte de policías municipales en Jalisco del obrero Giovanni López.



De acuerdo con informes policiales, la noche del 9 de junio de 2020 el adolescente de nombre Alexander fue confundido con un delincuente por agentes municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, quienes dispararon contra él y sus tres acompañantes, ocasionando que el joven perdiera la vida en el lugar y uno más quedara lesionado de gravedad.



La Fiscalía estatal dio a conocer que ya se investiga el caso e incluso aseguró que hay un detenido que fue puesto a disposición de la Fiscalía General y cuya situación jurídica se resolverá en las próximas horas, mientras que el gobernador del estado, Alejandro Murat, en un entrevista con Grupo Fórmula dijo que su administración hará valer la justicia en el caso.



El caso estalló en redes



Tras darse a conocer los hechos por parte de la madre del joven, las redes sociales se unieron con la etiqueta #JusticiaParaAlexander para exigir el esclarecimiento del caso.



En la página Change.org se abrió una solicitud firmada ya por más de 10.000 personas para exigir justicia por la muerte del chico.



"Esto es muy triste. No puede ser que quien se supone que nos cuide sea quien dispara contra nosotros. Alexander solo tenía 16 años y lo mató la policía", escribió la usuaria Karen Jacaranda en su cuenta de Twitter.

Otro usuario, de nombre Erick Jiménez, también condenó el crimen: "No es posible que tengamos que cuidarnos de quienes tienen obligación de brindarnos seguridad, ni uno más, se deben depurar las corporaciones policíacas con filtros de confiabilidad y sancionar severamente a quienes abusen del uniforme", apuntó.En un video que circuló también en las plataformas electrónicas se puede ver a la madre de Alexander incitar a los pobladores a manifestarse al tiempo que increpa a un grupo de policías."¡Mi hijo tenía un sueño!", grita la mujer a los policías. "¡Se los han truncado!". "Saben quiénes son los malos. ¿Por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba de cumplir 16 años, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma. Mi hijo no usa armas", reclamó.Chander, como conocían a Alexander sus amigos, tenía la nacionalidad estadounidense, por lo que la Fiscalía del estado informó que ya se ha establecido comunicación con el consulado de ese país.El caso de Alexander se suma a otros hechos violentos contra ciudadanos en los que se ha visto envuelta la policía mexicana.Apenas el 4 de junio pasado cientos de personas se manifestaron en Guadalajara, Jalisco, por el asesinato a manos de la policía de Giovanni López, un trabajador de la construcción que había sido detenido en el municipio de Ixtlahuacán supuestamente por no portar cubrebocas.En tanto, el 8 de junio familiares de un hombre de 33 años denunciaron su muerte a manos de policías estatales de Xalapa, Veracruz, quienes lo detuvieron aparentemente por escandalizar la vía pública.Estas acciones han levantado una ola de protestas, algunas de ellas con destrozos del mobiliario urbano, en varias ciudades del país, como Guadalajara y Ciudad de México, para exigir justicia y el fin del abuso policial.