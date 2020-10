Movimiento de Correa aspira a replicar en Ecuador triunfo del MAS en Bolivia

"Después de tremendo ejemplo, en Ecuador solo nos queda vencer", dijo el expresidente Rafael Correa.

Por: EFE 09:31 PM / 19/10/2020

La Revolución Ciudadana (RC), grupo político que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, intentará replicar en su país el triunfo que alcanzaron este domingo 18 de octubre Luis Arce y David Choquehuanca, del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales de Bolivia.







"En febrero, Ecuador volverá a la senda del progresismo, del Buen Vivir", aseguró este lunes 19 de octubre la formación política ecuatoriana en un mensaje colgado en sus redes sociales.







"El triunfo del pueblo boliviano ratifica que, si caminamos por la senda de la democracia, la organización popular y el progresismo, recuperaremos el Estado de derecho y garantizaremos condiciones de vida dignas para nuestros países", añadió el grupo partidista.





A tono con ello, Correa, que reside en Bélgica, colgó en su cuenta de Twitter un sentido mensaje para Arce y Choquehuanca, aunque también se refirió a Evo Morales y a Álvaro García Linera, que fue su vicepresidente.









"¡Jallala Bolivia!!", o "Viva Bolivia", escribió Correa en su mensaje al brindar "un abrazo a los hermanos Luis Arce y David Choquehuanca".







"Con su liderazgo, junto a Evo y Alvaro, nuestra entrañable Bolivia vuelve a su pueblo, vuelve también a la Patria Grande", agregó el exmandatario ecuatoriano.







Y sentenció: "Después de tremendo ejemplo, en Ecuador solo nos queda vencer".



La Revolución Ciudadana forma parte de la coalición Unión por la Esperanza (Unes), que impulsa la fórmula electoral formada por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, para los comicios presidenciales del próximo 7 de febrero en Ecuador.







Justamente, Arauz destacó que el resultado en Bolivia es una luz para su movimiento, que busca recuperar el poder tras un periodo en el que gobernó Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa convertido en su más acérrimo rival político y al que acusa de haber gobernado con el apoyo de grupos de derechas.







"La victoria en Bolivia nos demuestra la importancia de la organización, la vigilia permanente y la solidaridad entre los pueblos", escribió Arauz en su cuenta de Twitter.







Además, remarcó que "el pueblo es sabio: Ante el maltrato, el reparto y la negligencia, la ciudadanía responderá con contundencia democrática por la esperanza y el futuro".







A la lista de felicitaciones que ha arrancado el anunciado triunfo del MAS en Bolivia, también se sumó Alianza País (AP), el movimiento político que lideraba Correa cuando fue gobernante (2007-2017), pero que luego fue dirigido por Lenín Moreno.





Esa formación, que ha presentado como candidata presidencial a Ximena Peña, ha tratado de apartarse de Moreno y de recuperar su origen izquierdista, por lo que también felicitó el triunfo del MAS en Bolivia.







"El triunfo en Bolivia abre camino para que América Latina retome el progresismo y la mirada social. Nuestro saludo fraterno a Luis Arce, su triunfo no solo es de los bolivianos sino de todos quienes luchamos por la igualdad y la democracia. No más dictaduras disfrazadas", remarcó AP.







El Gobierno del presidente Moreno, de momento, no se ha pronunciado sobre el triunfo del MAS en Bolivia, según los resultados preliminares a boca de urna que le otorgan una victoria contundente, en la que no cabe la necesidad de una segunda ronda de votaciones.