Miles madrugaron en Miami para recibir una tarjeta de $250 e ir de compras

Por: EFE 03:21 PM / 01/12/2020

Miles de personas, abuelos, niños y personas con discapacidades entre ellas, hicieron fila este martes desde la madrugada en un parque de Miami (EE UU) para recibir una tarjeta de 250 dólares para comprar en una popular cadena de supermercados como ayuda del municipio de cara a las fiestas navideñas.



Según dijo a Efe el alcalde de Miami, Francis Suárez, organizador de esta primera jornada de ayuda para aliviar la inseguridad alimentaria, a la que seguirán otras cuatro a lo largo del mes, las primeras personas empezaron a llegar al parque Regatta a las 4:00 de la madrugada, cuatro horas antes del inicio del reparto.



"Venimos sobre todo para ayudar a la familia", dijo a Efe en español el puertorriqueño Ángel Thomas, que estaba acompañado de su esposo Óscar, que utiliza un andador para poder caminar.



Ambos llegaron a las cinco de la mañana para conseguir una de las 500 tarjetas para comprar en el supermercado Publix que se iban a entregar este martes y no estaban ni en la mitad de la fila cinco horas después.



Un poco más adelante, en un día radiante pero frío para Miami, Zoila Cid, una cubana de 74 años acompañada de su yerno, agradecía esta iniciativa pero se preguntaba si no se hubiera podido evitar a las personas mayores el tener que estar de pie durante horas.



"Es una gran tristeza ver a tanta gente necesitada, aunque me da alegría poder ayudar a la gente", dijo Suárez, quien destacó el fuerte impacto económico de la pandemia en esta ciudad floridana.



El alcalde, que fue ovacionado por algunos de los que esperaban su turno para obtener las tarjetas, afirmó que en Miami la "necesidad es mucho mayor que los recursos" para ayudar y que es por eso que no ha dejado de batallar para lograr que el condado de Miami-Dade asigne más fondos para los necesitados de la ciudad.



La Alcaldía de Miami decidió que la forma de ayudar sea una tarjeta para comprar en un supermercado porque quería asegurarse de que el dinero "se va a utilizar para un propósito bueno".



Para obtener la tarjeta, solo se requiere demostrar residencia en la ciudad de Miami y firmar un documento en el que se hace constar que el covid-19 ha afectado negativamente.



Miami-Dade es el condado más afectado por la Covid-19 en Florida, un estado que acumula más de 990.000 casos y 18.800 muertes por el nuevo coronavirus.