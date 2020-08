Michelle Obama abrirá cónclave virtual demócrata para confirmar a Biden

El Partido Demócrata inicia este lunes 17 de agosto una inédita convención virtual para nominar a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca con un mensaje de la exprimera dama Michelle Obama y con el presidente Donald Trump rondando el encuentro con un viaje previsto a Wisconsin.

La cita de este año es todo menos convencional ya que la pandemia del coronavirus obligó a organizar un evento virtual sin público y sin pompa, más parecido a un programa de televisión que a un mitin.

El lugar elegido para la reunión de cuatro días fue Milwaukee, en Wisconsin, un estado clave para llegar a la Casa Blanca que los demócratas necesitan arrebatarle a Trump, que se impuso ahí sorpresivamente en 2016 frente a Hillary Clinton.

"Conozco bien a esta gente, los vencí la última vez", dijo el lunes Trump en un tono desafiante. "No pueden estar unidos", lanzó.

El día arrancó con una serie de reuniones virtuales, partiendo con la del Caucus Hispano del Partido Demócrata donde varios congresistas y líderes sociales destacaron el desproporcionado golpe que ha sufrido la comunidad latina por el coronavirus.

Pugna por el voto por correo

Trump sugirió que no tuvo más opción que viajar a Wisconsin, ya que siente que no tendrá un tratamiento justo en los medios, a los cuales volvió a denostar como "falsos".

"Mi mayor oponente no es Biden, no son los demócratas. Son los medios corruptos", afirmó, quejándose que su oponente -recluido en su residencia en Delaware debido al coronavirus- no ha respondido a ninguna pregunta en meses.