México totaliza más de 40.000 decesos y de 356.000 casos de coronavirus

Por: EFE 08:03 PM / 21/07/2020

México superó este martes 21 de juio las 40.000 muertes y los 356.000 casos confirmados de la covid-19 al reportar 915 decesos y 6.859 nuevos contagios en las últimas 24 horas.



Las autoridades de Salud de México confirmaron 40.400 muertes por y 356.255 contagios acumulados desde que se declaró la pandemia en este país, el 28 de febrero.



Con esas cifras, el aumento de contagios en la última jornada representó el 2 %, mientras que los decesos crecieron un 2,3 %.



En conferencia de prensa, el director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, informó las cifras de fallecimientos y contagios y dijo además que hasta este día 227.165 personas se han recuperado de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV2.



El funcionario señaló que en México existen 82.866 casos sospechosos en espera de los resultados clínicos y que hasta ahora han sido sometidas a estudios 845.340 personas, de las cuales 406.151 tuvieron un resultado negativo.



Además de los datos confirmados, Alomía informó sobre casos estimados confirmados en el país, 395.510, los cuales fueron calculados mediante un porcentaje de positividad de los sospechosos, junto con 48.446 casos activos estimados y con 42.289 defunciones estimadas.



En el informe técnico se precisó que de los casos acumulados, desde la declaración de la pandemia en este país, el 28 de febrero, 29.654 corresponden a personas con síntomas de la enfermedad desarrollados en los últimos 14 días.



Además, existen 2.309 defunciones sospechosas, es decir, todavía con resultado pendiente.



Sobre la enfermedad en la Ciudad de México, Alomía dijo que "la epidemia activa en la capital se ha desacelerado" y reportó 64.431 casos confirmados, 8.354 defunciones, 13.882 casos sospechosos y 86.353 negativos



Precisamente Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Puebla son las cinco entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (51,6 %) de todas las del país.



La capital mexicana por sí sola, acumula el 20,7 % de todas defunciones a nivel nacional.



Además apuntó que existen 30.832 camas para atención general, de las cuales 16.607 están disponibles y 14.225 están ocupadas.



Mientras que las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son Tabasco (78 %), Nayarit (78 %) y Nuevo León (76 %).



Utilización de pruebas

Sobre la utilización de pruebas, el director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, señaló que hasta ahora se han llevado a cabo 822.639, han sido procesadas 713.301, siendo positivas 331.298 y con 171.930 disponibles.



En su turno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que uno de los "mitos recurrentes" es que el Gobierno mexicano no quieres hacer pruebas, pero no, "es absurdo que se piense así".



Dijo que existe cierto número de pruebas en reserva y cuando éstas se agoten se comprarán nuevas.



"No hay un límite para hacer pruebas, se hacen tantas pruebas como sea necesario y en México se hacen con una política bien definida con los lineamientos de vigilancia epidemiológica", apuntó Gatell.



México cumple su octava semana de la llamada "nueva normalidad" que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula las actividades económicas y sociales.



Esta semana 18 estados, de 32, permanecen en rojo, el nivel de riesgo epidémico máximo, mientras que los otros 14 están en naranja, considerado de riesgo alto.



Hasta ahora ningún estado en México ha sido declarado en semáforo amarillo (riesgo medio) ni en color verde (riesgo bajo).