México suma 15 casos de Covid-19 y escuelas anuncian suspensión de clases

Por: EFE 10:15 PM / 12/03/2020

Los contagios de Covid-19 en México se elevaron de 11 a 15 en la jornada de este jueves 12-M en la que el temor al coronavirus golpeó la bolsa y el peso y llevó a las primeras escuelas a anunciar suspensión de clases para evitar nuevos casos.



José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología del Gobierno mexicano, informó en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, que en las últimas 24 horas se añadieron cuatro nuevos casos de contagio; en los estados de Nuevo León, Durango, Puebla y Ciudad de México.



Los nuevos casos presentaron antecedentes de viajes a España y Francia en los últimos días y los cuatro presentan un cuadro de síntomas leves razón por la que todos se mantienen en vigilancia en sus domicilios.



Alomía explicó que las autoridades sanitarias tienen 82 casos sospechosos de contagio además de que ya se han descartado un total de 298 casos que dieron negativo en las pruebas.



Las autoridades sanitarias revelaron que un paciente que estuvo en vigilancia en un hotel del noroccidental estado de Sinaloa, se ha convertido oficialmente en el primer mexicano recuperado de la infección; otros casos de alta están por confirmarse, explicó.



El director de Epidemiología informó que el cambio o transición del modelo de vigilancia, que en estos momentos está enfocado en detectar casos importados de otros países, que son aislados y tratados.



Ya con el virus en México, el modelo de vigilancia "debe ir migrando para estar listo en un escenario dos, y poder identificar trasmisión comunitaria y, por tanto, brotes comunitarios", explicó el experto.



Confirmó que el modelo migrará al sistema de vigilancia que se sigue en los casos de influenza, el cual buscará infecciones respiratorias, leves o graves, que una vez que se identifiquen se hacen pruebas para detectar el virus que afecta a la persona.



La fase actual de contagio, importación de casos, no prevé lña suspensión de eventos deportivos ni de conciertos, y el escenario dos de contagio comunitario anticipa reducciones de 50 % en la ocupación de los foros, como el Vive Latino.



Este día, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey anunció que a partir del 17 de marzo suspenderá sus clases en todos sus planteles en 25 estados del país, para minimizar la escalada del contagio y la entrada del país a la etapa de transmisión comunitaria.



La Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), anunció este mismo día la puesta en marcha de la fase dos de contingencia por Covid-19, la de transmisión comunitaria, la cuales serán planificadas a partir del 19 de marzo para hacerlas efectivas el 23 de marzo próximo.



"En México nos encontramos en una transición entre las fases uno (acciones preventivas) y dos, respecto a la propagación de la Covid-19, por lo que exhortó a tomar medidas preventivas que nos alejen de un escenario más complejo", dijo Samuel Ponce de León Rosales, titular del Programa Universitario de Investigación en Salud (Puis).



En la jornada, la Bolsa Mexicana cayó un 5,28 % en su principal indicador tras rozar un mínimo no visto desde diciembre del 2011, ante el temor a las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, con caídas más marcadas en emisoras del sector aéreo.



El dólar se apreció un 1,25 % frente al peso mexicano y se intercambió en 21,65 unidades, con lo que está cerca de los niveles históricos de enero del 2017 cuando alcanzó el máximo de 21,93 unidades por billete estadounidense.



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Gobierno mexicano promover la inversión privada y dinamizar la economía ante la crisis internacional debido a la pandemia de Covid-19.



"El grave contexto que se avecina -sumado al escaso crecimiento que ya presenta nuestro país- exige decisiones del Gobierno para promover la inversión privada y así dinamizar la economía. Es la única manera de lograr el crecimiento económico y la creación de empleos", informó este organismo cúpula.



El CCE pidió que ante esta crisis -que ha llevado este jueves al peso mexicano a rozar mínimos históricos y a una sustancial caída de la bolsa mexicana de cerca del 5 % - no se tome como "salida falsa" para caer en "acusaciones" y en "extremismos ideológicos", porque estos solo "conducen al precipicio".