México rompe el récord diario de contagio de covid-19 y Amlo muestra "optimismo"

Por EFE 11:01 AM / 24/05/2020

El Gobierno mexicano informó este sábado 23-M un aumento récord en casos de covid-19, al superar la barrera diaria de los tres mil y registrar 3.059 en las últimas 24 horas para totalizar 65.856, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó "optimismo".



México también superó las 7.000 muertes por covid-19, al reportar 190 nuevos fallecidos en la última jornada para totalizar 7.179, aunque es la primera vez en cuatro días que no registra más de 400 decesos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud (SSA).



Pese a reconocer que son los días "más difíciles" y "más dolorosos", López Obrador presumió el efecto de las políticas de contención de su Gobierno en un video que publicó horas antes en redes sociales.



“Quiero manifestarles mi optimismo, tengo que hablarles con la verdad y decirles que aun en esta circunstancia estoy optimista, en lo que cabe porque se trata de un asunto muy delicado, muy grave”, expresó el mandatario desde el Salón Morisco de Palacio Nacional.



Más de uno de cada cinco casos, el 21,62 %, permanecen activos, lo que significa que 14.253 personas presentan síntomas en los últimos 14 días, precisaron las autoridades sanitarias.



La ocupación de camas de hospitalización de la red para infección respiratoria aguda grave (IRAG) bajó un punto porcentual a 38%, detalló la SSa.



Esto implica que hay 9.206 camas ocupadas y 14.836 disponibles en 749 hospitales.



A nivel estatal, más de tres de cada cuatro camas de hospitalización general, el 76 %, están ocupadas en Guerrero.



Con ello, Ciudad de México cayó al segundo sitio con 69% de ocupación, seguida por Estado de México con 58% y Baja California con 50 %.



Una de cada tres camas de terapia intensiva, el 34 %, están ocupadas, con Baja California con 65%, Estado de México con 62% y Ciudad de México con 58%.



Denuncia campaña en su contra



Aun así, el presidente negó que exista una saturación hospitalaria al acusar a sus "adversarios" de armar una campaña en contra de su Gobierno que se refleja en medios nacionales e internacionales.



“(Dicen) que están saturados los hospitales, que están llenos los hornos crematorios, cosas de ese tipo que generan miedo, temor, angustia", denunció López Obrador.



El mandatario defendió la actuación de su Gobierno al señalar que el país con más fallecidos per cápita es Bélgica, con casi 15 veces más muertos en proporción que México.



También citó que España tiene 11 veces más, mientras que Inglaterra y Francia tienen cerca de 10 veces más.



“No es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista, México ha sabido enfrentar la pandemia y estamos mejor que otros países, en donde desgraciadamente les ha pegado mucho”, afirmó.



El presidente también desmintió las notas internacionales que han informado que, en zonas como Ciudad de México, el número real de muertos por covid-19 sería hasta tres veces mayor al oficial.



“No hay cifra negra, no quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar, ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos”, sentenció.