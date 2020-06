México reporta jornada de 4.790 contagios y 587 defunciones por el virus

Epidemiología confirmó que además de los 15.944 fallecimientos por coronavirus, las autoridades tienen 1.490 muertes que están pendientes de resultado de laboratorio para determinar si la causa del deceso ha sido el virus SARS-CoV2.

Por: EFE 08:10 PM / 11/06/2020

Las autoridades de Salud de México informaron este jueves 11-J de 4.790 contagios y 587 defunciones por covid-19, con lo que el país llegó a 133.974 casos confirmados con 15.944 muertes desde el comienzo de la pandemia.



El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, señaló que la carga acumulada de casos confirmados de coronavirus durante esta jornada se elevó en un 3,7 % en comparación con los 129.184 contagios del día anterior.



"Hemos mantenido un incremento cada día de alrededor de estos números, 4.790 para el día de hoy; hemos estado en esa cantidad, un incremento de 3,7 %", comentó Alomía en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.



México registró este pasado miércoles un récord de contagios en un sólo día con 4.883, en tanto que la cifra más alta de muertes notificadas en una sola jornada se presentó el 3 de junio con 1.092 fallecimientos.



Alomía señaló que de los 133.974 casos acumulado durante la pandemia, alrededor del 15 % equivalentes a 20.832 casos constituyen la epidemia activa en el país por haber presentado síntomas en los últimos 14 días.



Confirmó que además de los 15.944 fallecimientos por coronavirus, las autoridades tienen 1.490 muertes que están pendientes de resultado de laboratorio para determinar si la causa del deceso ha sido el virus SARS-CoV2.



"Hasta la primera quincena de mayo teníamos una tendencia ascendente (de fallecimientos) y posteriormente ha habido una estabilidad, aunque es una estabilidad arriba; todavía no vemos un descenso en esa tendencia", comentó Alomía.



La Ciudad de México y el Estado de México muestran la mayor carga de casos confirmados, de activos y de defunciones por ser también las que concentran la mayor población en el país, indicó el especialista.



En el país se han sometido a protocolo de estudio 381.139 personas, de las cuales 191.465 dieron negativo en tanto que hay 55.700 casos sospechosos, que se concentran en los últimos diez días, el promedio que toma confirmar los casos, explicó el director de epidemiología.



Las autoridades reportaron que de las 23.876 camas generales que tiene el sistema hospitalario, se mantienen utilizadas 10.959, el 46 %, en tanto que otras 12.917 están disponibles para pacientes que requieren atención pero no están graves.



La disposición de camas de cuidados intensivos alcanza las 8.188 en todo el país, de las cuales el 39 %, unas 3.125, están ocupadas y el resto, 5.063, están disponibles.



México mantuvo cerrada su economía no esencial durante abril y mayo, en los que aplicó medidas de contingencia y de confinamiento a su población, y a partir de junio puso en marcha la etapa de la nueva normalidad con una apertura gradual en base a un semáforo de cuatro colores en los estados del país.