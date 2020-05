México reporta 24.905 contagios y 2.271 decesos por el Covid-19

El país se encuentra en el día 43 de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia.

Por: EFE 10:54 PM / 04/05/2020

Los casos confirmados de coronavirus en México llegaron a 24.905 con 2.271 fallecimientos desde el inicio de la pandemia al sumar los 1.434 contagios y 117 decesos notificados este lunes 4 de mayo, informaron las autoridades sanitarias.







Los 1.434 casos registrados en las últimas 24 horas representan un incremento del 6,1 % respecto a los 23.471 que se reportaron en el informe anterior, explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.







Al presentar el reporte técnico del Covid-19 en México, Alomía confirmó que del total de casos acumulado, 6.696 son considerados activos al haber mostrado síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.







México se encuentra en el día 43 de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, un conjunto de medidas para evitar la propagación del virus que seguirá vigente hasta el 30 de mayo y que incluye el cierre de las actividades no esenciales de las actividades públicas, privadas y sociales.







Además, las autoridades decretaron la suspensión de las actividades escolares desde los niveles de educación básica a los universitarios.







El director de Epidemiología informó que adicional a los 117 fallecimientos en las últimas 24 horas han sido notificadas 190 muertes sospechosas y cuyas causas de deceso están en estudio para determinar si ha sido o no por el coronavirus.







Alomía confirmó el registro de 13.143 sospechosos que esperan los resultados de los exámenes de laboratorio para confirmar si son positivos a la enfermedad.







Las autoridades de Salud reportaron 61.993 casos negativos y un universo de 100.041 personas estudiadas, una cifra que resulta de la suma de los casos confirmados con los sospechosos y los que dieron negativo.







Alomía confirmó que la ocupación hospitalaria en el país es de una media de 46,4 %, equivalente a la ocupación de 6.222 de las 13.387 camas que están disponibles en 634 unidades médicas para pacientes que están infectadas pero no necesitan ser intubadas.







La Ciudad de México es la entidad territorial con mayor ocupación de camas con el 69 %, seguida por Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, que están por encima del 50 %.







De acuerdo con el modelo Centinela de vigilancia epidemiológica presentado el domingo por las autoridades de Salud, en México habría una estimación de 104.562 casos leves de contagio del Covid-19.







El Gobierno de México considera con análisis matemáticos que la pandemia de coronavirus se encuentra en su fase de mayor contagio y que el pico más alto estará alrededor de este miércoles para después comenzar a declinar.