México espera que el coronavirus deje casi 6.000 decesos en su territorio

Por: Reuters 09:00 AM / 05/05/2020

México podría registrar hasta cerca de 6.000 defunciones relacionadas con la pandemia del coronavirus, proyectó el lunes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, casi tres veces más de las que han sido reportadas hasta ahora en el territorio.

El funcionario informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 117 decesos por Covid-19, la enfermedad causada por la nueva cepa del virus, elevando a 2.271 el total de víctimas mortales.

“Estamos cerca del punto medio de la curva epidémica, en el descenso de la curva podríamos tener otras, más o menos, 2.000 o 3.000 (muertes), y con ello ya tendríamos casi 6.000 (fallecidos)”, dijo López-Gatell.

En las últimas horas se registraron además 1.434 nuevos casos confirmados de coronavirus, para un total de 24.905 contagios.

Estimaciones oficiales indican, sin embargo, que el número de casos podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que gran parte de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

Hasta ahora, el virus ha contagiado a 3,55 millones de personas y cobrado la vida de 247.805 en todo el mundo y amenaza con desencadenar una profunda recesión global.