Melania Trump votó en Palm Beach

Por: EFE 12:34 PM / 03/11/2020

La primera dama de EE UU, Melania Trump, votó este martes 3-N en Palm Beach, la ciudad del sureste de Florida a la que ella y su esposo el presidente Donald Trump, trasladaron su residencia particular en 2019.



Melania, con un vestido estampado sin mangas y el pelo recogido en un moño bajo, no dijo, como sí hizo su esposo cuando votó por adelantado en Palm Beach, por quién votó en el Centro de Recreación Morton y Barbara Mandel.



"He votado por un tipo llamado Donald Trump", dijo el candidato republicano en otro centro de votación de Palm Beach al que acudió a depositar su voto hace dos semanas.



Según medios de Palm Beach, la policía obligó a retirar varios carteles con el nombre de Trump y del vicepresidente Mike Pence, candidato a la reelección, de la zona contigua al centro de votación ante las quejas de personas que dijeron que iba contra la ley electoral.



Melania se encuentra este día de elecciones presidenciales en EE UU en Mar-a-Lago, una mansión que Trump compró en los año 90 y transformó en un club privado, pero, según informaciones de prensa hoy mismo viajará de regreso a Washington para esperar los resultados en la Casa Blanca.



Florida es uno de los estados más importantes en las elecciones de Estados Unidos, debido a los 29 votos que aporta al candidato más votado para el Colegio Electoral, donde se define al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



Está previsto que Jill Biden, esposa del candidato presidencial demócrata Joe Biden, esté durante la jornada electoral en la zona de Tampa (costa oeste de Florida), que forma parte del corredor I-4, una autopista que cruza el centro de Florida de costa a costa y es considerada vital para ganar las elecciones en este estado.



De los más de 9 millones de personas que habían votado hasta hoy por correo y por adelantado en Florida, 4,7 millones usaron la primera de esas modalidades, que sigue abierta hasta el cierre de los colegios electorales, y 4,33 millones votaron por adelantado, cerrada el domingo 1, según informó el Departamento de Elecciones de este estado.