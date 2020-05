Médicos piden en Argentina mejores salarios y protección ante el covid-19

En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud.

Por AFP 05:40 PM / 27/05/2020

Decenas de médicos reclamaron este miércoles 27 de mayo en el centro de Buenos Aires mejores salarios, mayor disponibilidad de elementos de protección personal frente a la pandemia del coronavirus y en contra de la imputación de colegas, constataron periodistas de la AFP.

“Hay precariedad laboral, sueldos indignos y carencia de equipos suficientes de prevención del covid-19”, expresó Marcelo Userpater, especialista en nefrología y urgencias domiciliarias, de 56 años, al frente de la marcha.

Los profesionales vistieron sus túnicas blancos y usaron mascarillas protectoras para dar varias vueltas en torno al tradicional Obelisco de la capital argentina, a pie o en vehículos.

Se exhibieron diversos carteles con sus demandas, entre ellas un incremento en el valor de cada consulta que las empresas de medicina privada pagan entre 200 y 400 pesos (de 3 a 6 dólares al cambio).

Otro motivo de la protesta fue la causa judicial iniciada contra dos médicos de un geriátrico de la provincia de Córdoba (centro-oeste), una de las más pobladas, a quienes se acusa de haber contagiado a internos.

“No somos héroes ni somos asesinos”, dijo Ana Pernas, cirujana pediátrica de 45 años, al resaltar la contradicción de que la gente sale de noche a los balcones a aplaudir la valentía del personal médico, pero en la justicia se les imputan acciones criminales.

En Argentina, se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud, con una decena de fallecimientos, en momentos en que se contabilizan en el país más de 13.000 infecciones, con 492 muertos y 4.300 pacientes recuperados hasta el miércoles.

“Hay elementos de seguridad que no nos llegan o llegan tarde. Hay salas de terapia intensiva que tuvieron que ser cerradas por las infecciones”, describió Userpater.

La tasa de mortalidad es de 9,8 por cada millón de habitantes. La población es de 44 millones y el foco mayor de la pandemia está en Buenos Aires y su periferia, con cerca de 80% de los casos.

“Nuestra vocación y humanismo es no poner jamás en riesgo la vida de un paciente o de un colega. Si estamos atendiendo a una persona asintomática que no ha sido testeada no pueden culparnos de transmisión del virus”, dijo Pernas.

Tres o cuatro trabajos

Argentina cumplió el miércoles 69 días de aislamiento social obligatorio, que se extenderá al menos hasta el 7 de junio debido a la reciente multiplicación de casos.

“Se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones (médicas) y eso tiene como explicación que el equipo de salud trabaja en más de un sitio”, había declarado hace poco la viceministra de Salud, Carla Vizzotti.

Numerosos profesionales de la medicina “van de un lado a otro, de hospitales públicos a sanatorios privados, con tres o cuatro trabajos, de lunes a sábado, para cobrar sueldos o contratos que no son dignos de la capacidad que se nos reconoce no sólo en Argentina”, subrayó Userpater.

El Congreso acaba de aprobar una exención del impuesto a los salarios del personal sanitario, pero Userpater dijo que “la precariedad laboral se arrastra de muchos años atrás”.