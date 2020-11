Más de 1.000 pescadores sufren una misteriosa enfermedad cutánea en Senegal

Los pescadores afectados acusan a un barco no identificado que habría vertido productos químicos en el mar, según declaraciones a la prensa senegalesa.

Más de 1.000 pescadores de Senegal se han visto afectados por una enfermedad que causa erupciones cutáneas y que aseguran haber contraído en alta mar, pese a que de momento se desconoce su origen, dijo este miércoles 25-N a Efe la directora general de salud pública en Senegal, Marie Khemesse Ngom Ndiaye.



"Solo los pescadores que partieron a la zona (afectada) contrajeron la enfermedad. Cuando han regresado con sus familias, estas no han enfermado. Por el momento no hemos visto casos secundarios", explicó a Efe Ndiaye, funcionaria dependiente del Ministerio de Sanidad senegalés.



Los pescadores afectados acusan a un barco no identificado que habría vertido productos químicos en el mar, según declaraciones a la prensa senegalesa.



En total 1.004 casos han sido notificados, la mayoría de ellos en la capital de Dakar pero también en otras regiones como Thiès (a 60 kilómetros al este de Dakar), Saint Louis (noroeste) y Kolda (sur).



El primer caso se constató el 12 de noviembre en un joven de 20 años con "erupción cutánea vesicular no generalizada, hinchazón de la cara, sequedad en los labios y ojos rojos", según el informe de una investigación iniciada el pasado 17 de noviembre en el distrito de Mbao, en la periferia de Dakar.



El mismo documento indicó que los afectados son pescadores varones de entre 13 a 46 años residentes en diferentes localidades de Senegal que "presentan lesiones dermatológicas en la cara, las extremidades y a veces en los genitales externos".



El ministerio de Medioambiente senegalés tomó muestras del agua de mar y el pescado el pasado 19 de noviembre en la zona donde los pescadores insistieron haber contraído la enfermedad.



Según el informe del laboratorio, publicado el 21 de noviembre, en las cuatro muestras de agua se detectó "la presencia casi permanente" de "ácido ftálico, azufre, ácido benceno dicarboxílico y ácido hexadecanoico".



Pero "no se han encontrado productos químicos, ni nada específico que pueda ocasionar estas lesiones. Lo encontrado son cantidades tan pequeñas que no podrían ser las responsables de la enfermedad", aseguró a Efe la directora general de salud pública.



Además, las autoridades descartaron una posible relación con la COVID-19 tras realizar tests de detección -que resultaron negativos- y según Ndiaye, en el Instituto Pasteur tampoco han encontrado ningún agente infeccioso.



Desde este martes las autoridades se han focalizado en analizar las algas y las redes de los pescadores, por si en ellas hubiera productos tóxicos.



"Vamos a utilizar todos los medios disponibles en Senegal y (...) estamos preguntando a otros países si no han padecido alguna enfermedad similar este u otros años. Tenemos el Centro de Control de Envenenamiento que trabaja con sus colaboradores nacionales e internacionales", declaró la experta.



Aunque las autoridades han asegurado a la población que se puede comer pescado sin riesgos para la salud, gran parte de la población lo está evitando pese a constituir un alimento básico en esta nación de África Occidental.