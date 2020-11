Manifestantes "trumpistas" y pro Biden rodean centro de conteo de Pensilvania

Según pudo constatar Efe, ambos grupos estaban separados por vallas metálicas y una barrera de agentes de policía montados en bicicleta.

Por: EFE 06:01 PM / 06/11/2020

Varios cientos de simpatizantes del presidente de EE UU, Donald Trump, y del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se concentran este viernes 6 de noviembre a las puertas del Centro de Convenciones de Pensilvania, en el centro de Filadelfia y donde se ha centralizado el conteo de votos en este estado.



Mientras los partidarios de mandatario pedían "que se detenga el robo" de las elecciones, los seguidores del que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) celebraban ya de manera anticipada su probable victoria en Pensilvania, y en consecuencia en los comicios presidenciales, que se celebraron el martes en EE UU.

Según pudo constatar Efe, ambos grupos estaban separados por vallas metálicas y una barrera de agentes de policía montados en bicicleta.



A los seguidores de Trump se les veía con caras apagadas, pertrechados con las banderas de su campaña con el mensaje Hacer EE UU grande de nuevo, mientras que los de Biden estaban eufóricos con música y tocando tambores, e iban equipados con carteles que decían Trump y Pence, fuera (el segundo es el vicepresidente Mike Pence).



Sobre la zona, en el centro de la ciudad, sobrevolaba un helicóptero.



En esa área, la policía arrestó anoche a dos hombres armados por planear un presunto ataque contra el centro de convenciones.

Todas las miradas del país están puestas en el conteo en Pensilvania, donde Biden aventaja a Trump y que de confirmarse su victoria le daría las llaves de la Casa Blanca.



Solo en Filadelfia quedaban este viernes unos 40.000 votos por contar, algo que puede llevar varios días, y las autoridades planeaban publicar en cuestión de horas los resultados de unos 2.000 ó 3.000 más.



La campaña de Trump ha presentado cuatro acciones legales para desafiar el escrutinio en Pensilvania, de las que ha ganado dos, aunque no ha logrado hasta ahora frenar el conteo o invalidar votos.



Biden arrancó la jornada de este viernes, la tercera después de la votación del martes en EE UU, liderando el escrutinio en Pensilvania, aunque el cómputo todavía sigue en curso y no se ha declarado oficialmente un ganador.



El exvicepresidente adelanta allí con un 49,4% de los votos a Trump, con un 49,3%.



Una victoria en Pensilvania permitiría a Biden superar la barrera de 270 delegados en el Colegio Electoral que se requieren para asegurarse la Casa Blanca: si se impone en Pensilvania ya llegaría a 284 o 273 si tiene en cuenta o no Arizona, según las proyecciones de los principales medios de comunicación.